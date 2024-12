La clave de los expertos al problema de la vivienda: "Ayudas directas al alquiler"

El tema de la vivienda es uno de los principales problemas para los españoles. El rey Felipe VI no se olvidó de esto en su mensaje de Navidad e instó a los actores a buscar soluciones: "Es importante, de nuevo, que todos los actores implicados reflexionen, se escuchen unos a otros, que se examinen las distintas opciones y que sea ese diálogo conduzca a soluciones que faciliten el acceso a la vivienda en condiciones asumibles, en especial para los más jóvenes y los más desprotegidos, pues ésta es la base para la seguridad, el bienestar de tantos proyectos de vida. Y realmente podemos hacerlo".

Unas soluciones que siguen sin llegar. Los precios continúan disparándose. Es muy difícil comprar una casa, sobre todo para los jóvenes. Los alquileres tampoco dejan de subir y siguen al alza en las grandes ciudades. A punto de cerrar el año, los precios de la vivienda han subido cerca de un 9% . La generación 'milennial' necesita ahorrar el salario completo de más de tres años y medio solo para pagar la entrada de un piso, mientras que sus padres tuvieron que ahorrar un 37% menos.

Según el CIS, disponer de una vivienda digna es la mayor preocupación de los españoles. Javier Rivas, profesor de EAE Business School, explica que "se calcula que hay un déficit de vivienda superior a las 100.000 unidades". Detalla que "se necesitarían no menos de 25.000 al año durante una serie de legislaturas".

El alquiler tampoco parece una alternativa accesible. "Si se me va medio sueldo en el piso no sale rentable ya", dice un vecino. Los alquileres cerrarán este 2024 con una subida del 10% y se espera que suban otro 10% en 2025. ¿Qué solución dan los expertos? "Ayudas directas al alquiler que son absolutamente necesarias en una gran ciudad", detalla Rivas. Alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados se encuentra en 1.064 euros al mes en España, en Barcelona asciende hasta los 1.856 euros al mes, según datos de Idealista.

España necesita más de 3 millones de viviendas asequibles

El parque de vivienda en nuestro país necesita 3,5 millones de viviendas a precios asequibles para no superar el 30% de la tasa de esfuerzo. La Ley por el Derecho a la Vivienda indica que no se debe superar para que las rentas de un hogar no vayan destinadas por completo al pago de una vivienda y a sus gastos.

Es la conclusión que se desprende del informe "Vivienda asequible en España" de Atlas Real Estate, donde se pone de manifiesto que si se incrementa el parque de vivienda en este número, se reduciría de manera drástica y prácticamente total el problema de la tasa de esfuerzo en España.

