José Luis Escrivá, sobre el tope del alquiler: "Nos falta evidencia. A veces termina ocurriendo que se producen efectos indeseables"

José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España y exministro de Transformación Digital y Función Pública de España, ha concedido este viernes su primera entrevista en televisión desde que llegó a su nuevo cargo y ha sido en Espejo. Escrivá, que se ha tomado una café con Susanna Griso para hacer un repaso a los temas económicos de actualidad, ha reconocido estar "más cómodo en este 'traje' que en el de ministro". Además, dice "estar satisfecho" con su anterior etapa como ministro, que asegura "le sirve mucho" para sus funciones actuales. Ha recordado, también, la "independencia" del Banco de España y la importancia de "rendir cuentas y y ser una institución abierta".

Sobre la bajada de tipos de interés

El Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto esta semana a bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos, algo que afecta directamente a las hipotecas de millones de personas que van a ver reducidas sus cuotas mensuales. De esta forma la institución monetaria lleva el precio del dinero al 3% . Escrivá ha destacado la importancia de seguir trabajando para que los tipos sigan descendiendo y se ha mostrado optimista respecto al futuro: "Si las cosas van bien, si seguimos convergiendo al objetivo de inflación del 2% a medio plazo, lo lógico es que volvamos a bajar."

"Falta de evidencia" respecto al tope del alquiler

El problema de la vivienda afecta a miles de españoles que no pueden permitirse comprar un inmueble o independizarse alquilando un piso de forma individual. En este sentido, Escrivá reconoce que "es un tema muy importante" y que existe "un problema muy serio que requiere producir mucha más vivienda". Preguntado sobre si cree en el tope al alquiler, el gobernador del Banco de España, considera que no hay "evidencias" ni "muchas experiencias" al respecto y que "poner el énfasis en precios y tope no significa reflexionar" sobre la falta de viviendas. Además, teme que terminen "ocurriendo efectos indeseables que el legislador no busca".

Evitar "efectos indeseados" con el impuesto a la banca

Respecto al impuesto a la banca y a las energéticas se ha mostrado cauteloso "los que tenemos legitimidad democrática tenemos que ser cautelosos. No tenemos legitimidad para hablar" sobre ciertos temas, pero reconoce que es importante que "en el diseño del impuesto a la banca se eviten efectos indeseados".

