Si me cancelan un vuelo por las nuevas restricciones en viajes a España por el coronavirus, ¿puedo reclamar? ¿Me devuelven el dinero?

Los rebrotes de coronavirus en España registrados en las últimas semanas han provocado que un total de siete países hayan impuesto restricciones en forma de cuarentena a los viajeros procedentes de nuestro país, desaconsejando los viajes hasta nuestro territorio o, directamente, prohibiéndolos.

Estas decisiones están condicionando las vacaciones de muchos turistas españoles que tenían pensado hacer viajes internacionales y de extranjeros que iban a venir hasta nuestro país. También, puede provocar cancelaciones en los vuelos ya que las compañías aéreas tendrán que reajustar sus rutas planificados a las previsiones de ocupación de los mismos.

Entonces, si una compañía aérea cancela mi viaje, ¿puedo reclamar? ¿Me devuelven el dinero? La respuesta es sí, según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): "Si cancelan tu vuelo, tienes derecho a una compensación automática, según establece la normativa europea", asegura.

La OCU explica que si se cancela un vuelo dentro de dos semanas o más, "solo tienes derecho al reembolso del importe del billete". Si la cancelación se produce con entre 14 y 7 días de antelación sobre la hora de salida prevista, "tendrás derecho a una indemnización automática, si no te ofrecen un transporte alternativo que te permita salir con no más de dos horas de antelación a la salida prevista y te permita llegar a tu destino final con menos de cuatro horas de retraso respecto a la hora prevista". En caso de que esa cancelación sea de un vuelo programado para dentro de 7 días o menos, "tienes derecho a la indemnización automática, a no ser que te ofrezcan tomar otro vuelo que salga con no más de una hora de antelación respecto a la hora prevista, y llegar a tu destino con menos de dos horas de retraso".

Además, el kilometraje del viaje cancelado influye en la cantidad a reembolsa por la compañía: de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, de 400 euros para vuelos de entre 1.500 y 3.000 km o intracomunitarios de más de 1.500 km y de 600 euros en el caso de trayectos de más de 3.500 km.