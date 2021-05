La Cámara de Comercio crea un nuevo anuncio para reforzar la imagen España con marcas líder

"Cuando piensas en España, ¿en qué piensas?". Así empieza el nuevo 'spot' publicitario que ha lanzado la Cámara de Comercio para dar a conocer sectores como la gastronomía o la tecnología del país bajo el lema 'Think Again, Think Spain' y de la mano de empresas nacidas en el país.

Se trata de una iniciativa en la que han trabajado el Foro de Marcas Renombradas Españolas, ICEX España Exportación e Inversiones y la Cámara de Comercio conjuntamente. La misión del vídeo es, según anuncian en su perfil de Youtube, "descubrir una realidad más completa de España" a través de empresas líder en España y con relevancia en múltiples actividades empresariales. En las imágenes se pueden ver conocidos logos como los de BBVA, Naturgy, Acciona, Telefónica, Inditex, Mango , IE Business School, CaixaBank o La Española, entre otros.

"Algo más que una empresa"

A lo largo del anuncio, se destacan datos como que España "es uno de los cinco países con más Estrellas Michelín" y "una de las principales potencias en energía eólica y solar". También se habla de Telefónica como "una de las compañías de telecomunicaciones más importantes del planeta" y la búsqueda de la sostenibilidad por parte de diferentes marcas de moda nacidas en España. El anuncio concluye diciendo que estas empresas "han demostrado ser algo más que una empresa" y pone en valor la creatividad y la innovación de las compañías.

Como consecuencia de la pandemia producida por el coronavirus en España han desaparecido casi 100.000 empresas en algo más de un año.