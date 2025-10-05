Un hombre asesina a su pareja y otro hiere de gravedad a una mujer en Formentera

Conmoción en Formentera por dos casos de violencia machista. Una mujer ha sido asesinada por su pareja mientras que otra ha resultado herida grave por arma blanca.

La mujer, de 35 años, ha resultado herida grave por arma blanca en la zona de Els Pujols, en Formentera, a manos de su pareja, que ha sido detenida por la Guardia Civil y está a la espera de pasar a disposición judicial, han informado el instituto armado y el 061. El aviso de este suceso ha tenido lugar a las 11:32 horas cuando, por causas que están siendo investigadas, el hombre, de 27 años, ha apuñado a la mujer. Ambos son colombianos de nacionalidad.

Debido a su gravedad, la mujer sido trasladada en helicóptero medicalizado del SAMU 061 al Hospital Universitario Son Espases (HUSE), en Mallorca.

La mujer fue evacuada inicialmente en un taxi hacia el Hospital de Formentera, pero el vehículo fue interceptado a su llegada por una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA), cuyos sanitarios le prestaron la primera asistencia. Posteriormente, fue trasladada en helicóptero medicalizado hasta Son Espases.

La Guardia Civil investiga el asesinato

Por otro lado, la Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer italiana por presunta violencia machista, también en Formentera, ha confirmado la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. La mujer ha sido apuñalada por su pareja en torno a las 08:30 horas, según informa Diario de Ibiza.

Ambos son italianos y residentes en la pitiusa menor. Asimismo, ella era madre de un hijo de otra pareja. Agentes de los equipos de Policía Judicial de Personas y de Laboratorio se han trasladado esta mañana a la isla, donde trabajan para esclarecer las circunstancias del asesinato.

