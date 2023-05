Los bodegueros catalanes capean la crisis del vidrio

Hace un tiempo que los bodegueros cuentan que notan la crisis en el sector del vidrio. Aseguran que ha habido épocas en las que sufren demoras en los pedidos de las botellas, incluso han tenido desabastecimiento. A esto, dicen, se añade el encarecimiento del precio de los envases y se han visto obligados a hacer acopio de stock para no quedarse sin ellos.

Han tenido que ingeniárselas y buscar alternativas que esquiven el desabastecimiento, reprogramando pedidos para conseguir que el producto llegue sí o sí al consumidor.

Es el caso de las bodegas Sumarroca, situadas en el corazón del Penedès, en Barcelona. Hace unos meses no les llegaban las botellas y se vieron obligados a hacer variaciones de forma temporal. "Solemos embotellar uno de nuestros cavas en envases de color canela pero al no tener, tuvimos que utilizar los de color verde", cuenta Joaquim Tosas, director general de las bodegas, que añade: "Este desabastecimiento nos ha afectado, primero en no tener el material cuando quieres en las cantidades que quieres, y segundo en el precio de las botellas. Se ha incrementado entre un 80 y en algunos casos el 120 %".

Dicen que este aumento de precios es una de las consecuencias de la subida del coste energético, que a su vez ha afectado a las fábricas de vidrio, que emplean mucha energía para elaborar sus productos.

También relatan que con el covid cerraron muchos pequeños hornos y los que hay, a veces, tienen dificultades para asumir la demanda.

Ante posibles demoras, los bodegueros cuentan que han tenido que hacer pedidos mucho mayores para tener stock y eso, aseguran, supone un sobrecoste.

En otra bodega de la zona, su enólogo, Alex Torelló, asegura que esta crisis les ha afectado porque en su caso las botellas son personalizadas: "Es una incertidumbre, trabajas con previsión pero no sabes qué sucederá el año que viene o el otro". Por ello, han pasado de pedir 500.000 envases al año a 900.000, casi el doble.

En algunos casos, el sector ha subido ligeramente los precios y dicen que su margen de beneficio es menor, pero son optimistas y esperan que la situación se regularice pronto.