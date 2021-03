¿Es el Bitcoin un valor seguro para invertir?

No lo podemos llevar en la cartera, no se puede tocar, pero es la moneda de moda: el Bitcoin. Aunque cada vez más gente sabe lo que es. Una moneda digital que no tiene ningún control estatal. "que tiene un valor y que a día de hoy está concebida como un sistema de pago como es el dinero físico" explica Javier Sanz. Director ADSL Zone.

Bitcoin

Por ahora el bitcoin solo se permite en transacciones digitales. Pero el reciente anuncio de Elon Musk, del hombre más rico del mundo de que su empresa, Tesla, ha invertido 1.500 millones de dólares en esta criptomoneda y que permitirá comprar sus coches con bitcoins, ha disparado su valor a máximos históricos.

Ahora mismo, si esta moneda existiera, costaría unos 40.000 euros, casi 5 veces más que hace un año. ¿Eso significa que es un valor seguro para invertir? "Hay que tener en cuenta que es un protocolo arriesgado y que se puede perder dinero" asegura los expertos.

Richard Lyons, profesor de finanzas en la Universidad de Berkeley, de California, recomienda lo mismo. Este profesor de finanzas recomienda a quien quiera ahorrar dinero para la jubilación invirtiendo en bitcoins. "No lo hagas".

También lo desaconseja el Banco de España. Dice que es un valor volátil, arriesgado y sin transparencia. Una moneda, el Bitcoin, nacida en internet, sin ningún banco que la respalde y sin nadie a quien reclamar si algo falla.