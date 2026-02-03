Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cursos sepe gratis y online febrero 2026

Si estás buscando empleo y quieres mejorar tu currículum, estos cursos online y gratuitos del SEPE pueden ayudarte a conseguir tu propósito.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Si estás en el paro, esto te interesa: el SEPE pone a tu disposición una amplia oferta de cursos dirigidos a personas en situación de desempleo. Aprovechar un curso online y gratuito del SEPE en febrero es una oportunidad ideal para empezar el año fortaleciendo tu currículum y ampliando tus habilidades profesionales. Además, son fáciles de cursar, ya que estas formaciones gratuitas online te permiten acceder a contenidos actualizados y adaptados a tu ritmo, directamente desde casa.

Febrero es un buen momento para retomar el aprendizaje, marcar nuevos objetivos profesionales y llegar mejor preparado a los próximos meses. Incluso puedes explorar áreas distintas a tu experiencia previa porque los cursos del SEPE son una herramienta perfecta para actualizar tus conocimientos o reinventarte laboralmente.

¿A qué cursos del SEPE puedes apuntarte en febrero de 2026?

En febrero de 2026 hay diversas oportunidades de formación gratuita que puedes considerar si quieres mejorar tu empleabilidad o actualizar tus competencias profesionales. Entre los cursos que suelen estar disponibles están opciones de idiomas, habilidades digitales y formación profesional específica.

Estas formaciones abarcan áreas como prevención de riesgos laborales, coordinación de actividades empresariales, educación y desarrollo de habilidades específicas para el entorno laboral. Todos los cursos combinan teoría y práctica, proporcionando conocimientos útiles y aplicables desde el primer día.

Los cursos ofrecidos en febrero de 2026 también abarcan temáticas innovadoras y de gran relevancia para el ámbito laboral. Entre ellos, se incluye la inteligencia artificial aplicada a la prevención de riesgos laborales (PRL), que permite anticipar y gestionar riesgos mediante análisis de datos; y el Big Data, orientado a la explotación de información para la toma de decisiones estratégicas en seguridad y gestión empresarial.

Cursos del SEPE: ventajas de apuntarte

Además de mejorar tu currículum y ampliar tus posibilidades de empleo, los cursos del SEPE tienen estas ventajas:

  • Flexibilidad: al ser online, las formaciones se adaptan a tu ritmo de vida y a tus necesidades.
  • Certificación oficial: obtienes un título reconocido que mejora tu currículum y tus oportunidades de empleo.
  • Acceso a nuevas oportunidades: amplías tus competencias profesionales para acceder a distintos sectores y puestos de trabajo.
  • Actualización profesional: conoces las últimas tendencias, herramientas y metodologías del mercado.

