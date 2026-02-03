Registran las oficinas de X en Francia y Fiscalía de París cita a Elon Musk para declarar el 20 de abril

La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía de París ha registrado esta mañana las oficinas de X en Francia. Además, ha informado de la citación para de Elon Musk para declarar el próximo 20 de abril.

"La unidad de delitos informáticos de la fiscalía de París lleva a cabo una búsqueda en las oficinas de X en Francia, con @CyberGEND y @Europol en el marco de la investigación abierta en enero de 2025. La fiscalía de París abandona X. Encuéntrenos en LinkedIn e Instagram".

Esta investigación comenzó el pasado 12 de enero y nació relacionada con la posible manipulación del algoritmo de la red social para favorecer determinados contenidos. "La investigación se amplió tras otras denuncias que denunciaban el funcionamiento de Grok en la plataforma X, lo que había dado lugar a la difusión de contenidos negacionistas y 'deepfakes' de carácter sexual".

Elon Musk es el propietario de X y ha sido citado a declarar el próximo 20 de abril junto con la consejera delegada Linda Yicarino. "Los empleados de la plataforma X también han sido citados durante la semana del 20 al 24 de abril de 2026 para ser interrogados en calidad de testigos", añade el texto.

La semana pasada la CE ya anunció una investigación contra X por las imágenes sexuales 'deepfake' generadas sin consentimiento por Grok. Fiscalía francesa centra los posibles delitos en "complicidad en la posesión de imágenes de menores con carácter pedófilo y pornográfico", "en la difusión, oferta o puesta a disposición en banda organizada de imágenes de menores con carácter pedófilo y pornográfico", y "atentado contra la imagen de la persona ('deepfake' de carácter sexual). También añade crímenes contra la humanidad (negacionismo), "extracción fraudulenta de datos de un sistema de tratamiento automatizado de datos en banda organizada", "falsificación del funcionamiento de un sistema de tratamiento automatizado de datos en banda organizada" y "administración de una plataforma en línea ilícita en banda organizada".