Antena 3 Noticias repite como líder informativo en televisión, según 'Reuters Institute'

Antena 3 Noticias reafirma su posición como el gran referente informativo de los españoles. Así lo refleja el Digital News Report 2026, elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford en colaboración con la Universidad de Navarra, que vuelve a situar a los servicios informativos de Antena 3 como la fuente más utilizada por los ciudadanos para seguir la actualidad en nuestro país.

Según el informe, Antena 3 Noticias lidera el ranking de medios informativos más empleados por los españoles con un 40%, consolidándose como la principal referencia informativa nacional. Además, laSexta Noticias ocupa la tercera posición con un 23%, lo que sitúa a las dos cadenas de Atresmedia en el podio de las fuentes informativas más utilizadas por la ciudadanía.

El estudio, considerado el principal referente mundial sobre hábitos de consumo de noticias, también destaca a Antena 3 como la cadena de televisión que más confianza genera en España, alcanzando un índice del 52%, una cifra que además mejora los resultados obtenidos el año anterior.

La fortaleza de Antena 3 se refleja igualmente en su liderazgo de audiencia. La cadena de Atresmedia registra un alcance total neto del 42%, ocho puntos por encima de la siguiente opción televisiva, consolidándose como la televisión líder entre los españoles.

Antena 3 Noticias, referencia indiscutible para informarse

Los resultados del informe ponen de manifiesto la sólida relación de confianza que los ciudadanos mantienen con los informativos de Antena 3. Con un 40% de seguimiento, Antena 3 Noticias se mantiene como la principal puerta de acceso a la actualidad para millones de españoles, muy por delante de gran parte de sus competidores.

Junto a la contribución de laSexta Noticias, que alcanza un 23%, los servicios informativos de Atresmedia suman un 63% de seguimiento conjunto, confirmando el liderazgo del grupo en el ámbito de la información audiovisual.

Antena 3, líder en confianza y audiencia

El informe de Reuters y la Universidad de Oxford también vuelve a señalar a Antena 3 como la televisión más fiable para los españoles. Su índice de confianza alcanza el 52%, la cifra más alta entre las cadenas de televisión analizadas. Además, el liderazgo de Antena 3 se extiende al terreno de las audiencias. El estudio le atribuye un alcance total neto del 42%, una ventaja de ocho puntos respecto a la siguiente opción, reforzando su posición como la televisión líder del país.

Por su parte, laSexta alcanza un 46% en el índice de confianza y un 25% de alcance total neto, mientras que Onda Cero se sitúa entre los cinco medios más confiables de España con un 49%.

La televisión sigue siendo la principal fuente de noticias

El Digital News Report 2026 destaca además una tendencia positiva para el consumo informativo en España. Por primera vez en cuatro años aumenta el interés por la actualidad, con un 54% de los ciudadanos que se declaran interesados en las noticias.

En este contexto, la televisión mantiene su papel central como principal vía de información para los españoles. Un 41% de los encuestados señala este medio como su fuente principal para seguir la actualidad, un escenario en el que Antena 3 continúa consolidándose como la referencia informativa y televisiva de mayor confianza.

Un liderazgo respaldado también por las audiencias

Los resultados del informe llegan en un momento especialmente destacado para Antena 3. La cadena cerró mayo con un 12,9% de cuota de pantalla y encadenó 22 meses consecutivos como televisión líder.

En el ámbito informativo, Antena 3 Noticias (19,3% y 1,9 millones de espectadores) sumó 77 meses consecutivos de liderazgo, firmó su mejor dato de mayo de los últimos cinco años y volvió a reunir los informativos más vistos de la televisión, tanto en la edición de Sobremesa como en la de Prime Time.

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