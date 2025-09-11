Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Okupas Barcelona

Ataque con bengalas entre clanes de okupas en Moncada: "Que los echen, queremos vivir tranquilos"

Con bolas de fuego y con bengalas se enfrentaron entre si distintos grupos de okupas en Montcada, en Barcelona. No es la primera vez que han protagonizado disturbios violentos. Hace un mes, hubo varios detenidos en una pelea entre estos okupas y vecinos de la zona.

Reyerta entre clanes

Ataque con fuegos artificiales entre clanes de okupas en Montcada | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángeles Pelayo
Publicado:

Los vecinos se quejan, tienen miedo, unos okupas se han asentado en una docena de locales comerciales abajo de un bloque en Moncada, en Barcelona.

Esta semana, clanes de okupas se enfrentaban entre ellos con fuegos artificiales, bolas de fuego, gritos, armas, y otra noche más de ruido y de miedo. Una vecina dice que pensaba que eran fuegos artificiales de las ferias de los pueblos de alrededor, y cuando miró por la ventana, vio a varias personas tirando fuegos artificiales como si fueran pistolas.

Aseguran que llevan siete meses así, cuando un grupo de jóvenes ocupó los locales comerciales que están justo debajo del edificio. Fue entonces cuando comenzó una pesadilla. Relatan que roban, se pelean, hacen fotos a las niñas, gritan, "que los echen, queremos vivir tranquilos", dice una vecina.

El barrio ya no es tranquilo

Quieren paz, que vuelva la tranquilidad, en el barrio. Un barrio de trabajadores donde no pasaba nada. "Ya no se pude vivir en paz", afirman estos vecinos.

Están cansados porque, dicen, que nadie les defiende. Un señor afirma que su mujer ya no quiere ir sola al supermercado, tampoco quiere bajar de noche para tirar la basura. Otra chica dice que entra a trabajar a las cinco de la mañana, y por la noche, es peligroso.

El ayuntamiento de Moncada ha tapiado un local, el resto sigue okupado.

Hace un mes hubo otra reyerta

"Que saca el machete, que ha ido a por el machete", son los gritos de los clanes de okupas hace justo un mes en Moncada. El pasado diez de agosto protagonizaron una batalla campal, con palos y cadenas, esta vez entre okupas, vecinos y policías.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El turismo en septiembre gana terreno por el ahorro y el descanso de la masificación

El turismo en septiembre gana terreno por el ahorro y el descanso de la masificación

Publicidad

Economía

Reyerta entre clanes

Ataque con bengalas entre clanes de okupas en Moncada: "Que los echen, queremos vivir tranquilos"

Subasta de viviendas

Subastas de viviendas de la Seguridad Social: qué son y cómo se puede acceder para conseguir una casa a mejor precio

Llaves de una casa

La Seguridad Social pone a la venta 359 pisos y chalets por toda España a partir de 23.700 euros

Larry Ellison
Millonarios

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

Tren AVE en imagen de archivo
Trenes

Renfe estudia exigir responsabilidad patrimonial a Castilla y León y Galicia por la interrupción del servicio ferroviario entre Madrid y Galicia

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
REDUCCIÓN JORNADA

Cae la reducción de la jornada laboral con el veto de Junts, PP y Vox: la ley volverá al Gobierno

El Congreso, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, tumba la medida 'estrella' de la ministra Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral.

Trenes Ave, RENFE
Incidencias ferroviarias

El Sindicato de Maquinistas pide que los trenes AVE vayan más despacio "por imperfecciones en las vías"

El Sindicato de Maquinistas, Semaf, ha solicitado en una carta, dirigida a Adif y a Aesf, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que los trenes AVE, reduzcan su velocidad a 250 kilómetros por hora por las imperfecciones en las vías.

Pensionistas

Pensiones septiembre 2025: cuándo hace el pago cada banco y cuáles lo adelantan

Prestación del SEPE para mayores de 52 años

Guía del SEPE para que los mayores de 52 años puedan pedir online una paga indefinida sin certificado digital

A3 Noticias 2 (30-04-25) Competencia autoriza la OPA de BBVA al Sabadell

Comienza la cuenta atrás para que los accionistas del Sabadell acepten la OPA del BBVA

Publicidad