Ataque con bengalas entre clanes de okupas en Moncada: "Que los echen, queremos vivir tranquilos"

Los vecinos se quejan, tienen miedo, unos okupas se han asentado en una docena de locales comerciales abajo de un bloque en Moncada, en Barcelona.

Esta semana, clanes de okupas se enfrentaban entre ellos con fuegos artificiales, bolas de fuego, gritos, armas, y otra noche más de ruido y de miedo. Una vecina dice que pensaba que eran fuegos artificiales de las ferias de los pueblos de alrededor, y cuando miró por la ventana, vio a varias personas tirando fuegos artificiales como si fueran pistolas.

Aseguran que llevan siete meses así, cuando un grupo de jóvenes ocupó los locales comerciales que están justo debajo del edificio. Fue entonces cuando comenzó una pesadilla. Relatan que roban, se pelean, hacen fotos a las niñas, gritan, "que los echen, queremos vivir tranquilos", dice una vecina.

El barrio ya no es tranquilo

Quieren paz, que vuelva la tranquilidad, en el barrio. Un barrio de trabajadores donde no pasaba nada. "Ya no se pude vivir en paz", afirman estos vecinos.

Están cansados porque, dicen, que nadie les defiende. Un señor afirma que su mujer ya no quiere ir sola al supermercado, tampoco quiere bajar de noche para tirar la basura. Otra chica dice que entra a trabajar a las cinco de la mañana, y por la noche, es peligroso.

El ayuntamiento de Moncada ha tapiado un local, el resto sigue okupado.

Hace un mes hubo otra reyerta

"Que saca el machete, que ha ido a por el machete", son los gritos de los clanes de okupas hace justo un mes en Moncada. El pasado diez de agosto protagonizaron una batalla campal, con palos y cadenas, esta vez entre okupas, vecinos y policías.

