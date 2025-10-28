Así suena el asistente de voz creado con Inteligencia Artificial que carraspea, tose e imita tu acento

Necesitas pedir un taxi, llamas por teléfono y al otro lado te atiende Antonio con un acento claramente gallego. "Lo necesito en cinco minutos", le cuentas. "¿Para cuantas personas?", pregunta dejando entrever que entiende tu urgencia. La conversación dura poco más de 40 segundos y en pocos minutos el taxi estará listo en la puerta. Nada de esta conversación nos llamaría la atención si no fuese porque Antonio no existe. Es un asistente telefónico creado con IA. Lo inquietante es que puede titubear, carraspear, e incluso, imitar un acento.

Una voz muy real

Distinguir si Antonio, o alguno de sus compañeros virtuales son personas o Inteligencia Artificial es complicado. Lo comprobamos en la calle, simulamos la llamada con uno de estos teleoperadores: "Solamente le quitaré dos minutos, pero.." suena en el altavoz. "Yo creo que es una persona joven", "como de 40 años" nos dicen, pero nadie acierta. Nadie intuye que, en realidad, no es una persona real. Es normal, porque que en su conversación hay detalles propios de cualquier humano. Y esto ha sido posible gracias al entrenamiento de la IA con voces reales.

Diversos usos

Por un lado, Ringr, hace las tareas propias de un trabajador de atención al cliente pero además "se encarga de entrega de pedidos, recordatorios, y también cobro de deuda". De hecho, cada vez más empresas hacen uso de esta IA para sus llamadas de cobro de deuda porque "ante momentos de mucha tensión, incluso si un usuario se molesta e insulta, esta IA en ningún momento se va a poner a su nivel", según Diego Cuadrado, fundador de Ringr.

Para entender mejor como funciona, entramos en el cerebro de la compañía, situado en el distrito financiero de Madrid. Allí conocemos, también, a Rubén Castillo, el director de Tecnología de la marca. En un mundo en el que los avances tecnológicos permiten a los delincuentes perfeccionar sus técnicas para engañar y estafar, nos preguntamos cómo consiguen que Ringr sea seguro. "Hoy en día la IA se ha democratizado muchísimo y eso significa que es más fácil acceder a ella. Buscamos que nuestras conversaciones sean siempre nuestras, que nadie pueda acceder a ellas ni filtrarse", asegura Castillo. Para ello aplican "seguridad a todos los niveles, desde las capas más externas".

Sabes que hablas con una IA

Otro problema que pueden suscitar estas voces tan reales es que el usuario no sepa que está hablando con una máquina, por eso "cuando descuelgas el teléfono te dirá: Me llamo tal, soy de tal empresa, un asistente virtual impulsado por IA", asegura Cuadrado. Desde agosto la ley obliga a identificar estas llamadas y avisar de que se está hablando con un asistente virtual.

