'Alquileres exprés': hasta un 13% de los anuncios de viviendas en junio no duraron más de un día

Si parpadeas te lo pierdes. Cada vez que un propietario publica un anuncio de alquiler recibe miles de respuestas en tan solo unas horas. "La falta de oferta disponible es el principal problema", nos cuenta Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

La escasez de stock que hay hoy en día en el mercado inmobiliario ha desencadenado en lo que se conoce como "alquileres exprés". Aunque este término no es nuevo, si que ha ganado mucho terreno en los últimos meses. Los anuncios que se publican no tardan ni 24 horas en desaparecer.

¿Cuáles son las consecuencias?

Las consecuencias a este problema las estamos viendo en nuestro día a día. La falta de oferta hace que el mercado se tensione y que losprecios sigan subiendo. Convirtiendo la búsqueda de piso en algo parecido a un casting de talentos. "No solamente hay que ser rápidos, también hay que cumplir los requisitos de los propietarios", señala Iñareta.

"Cuando le vas a pedir una cita para ir a ver el piso te dicen "lo siento, ya está alquilado", nos cuenta una chica que está buscando piso. Aún así, este porcentaje que hemos conocido, es inferior al que se registraba en el mes de octubre de 2022, cuando alcanzó el 15%.

¿Cuáles son las ciudad con porcentajes más altos?

En el número 1 encontramos Lugo y Girona, ya que el 21% de las viviendas que se alquilaron en el mes de junio no duraron más de 24 horas publicadas. Detrás está Huelva y Vitoria, muy seguida por Tarragona con un 17%. Y a la cola con un 12% se encentra Valencia, Toledo, Almería, Ciudad Real, Burgos, Sevilla y Jaén.

Desde Antena 3 hemos hecho la prueba, hemos publicado un anuncio del alquiler de una habitación. En tan solo 12 horas hemos recibido más de 99 mensajes de personas interesadas por nuestra oferta.

Esta rapidez de mercado podría volverse en nuestra contra. Ya que no solo genera más ansiedad por encontrar una vivienda entre las familias, si no que también podría hacernos caer en estafas. "Añadimos la prudencia, hay que ser prudentes. No podemos permitir que las prisas haga que adelantemos dinero sin antes ver el piso", aconseja Francisco. Los expertos insisten que si el mercado de la oferta no mejora, esta situación va a seguir aumentando.