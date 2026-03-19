La 'Alhambra' de Marbella, a la venta por 11 millones de euros

¿Imaginan vivir en la Alhambra, pero en una de las zonas más exclusivas de Marbella y a escasos metros de la playa? Para muchos, será solo un sueño. Para los afortunados que dispongan de once millones de euros, una posibilidad. Este palacio, con acento árabe-andaluz y diseñado para sentir qué se vive dentro de los palacios nazaríes, está a la venta.

Ubicado en el corazón de Los Monteros, el espectacular cortijo ofrece un oasis de tranquilidad y lujo, construido sobre una parcela de 2.600 m². A tan solo unos minutos a pie de la playa, la propiedad ha sido completamente renovada con materiales de alta calidad y con los ojos puestos en Granada, fusionando armoniosamente el encanto árabe-andaluz con un estilo moderno, según publica Engel & Völkers Marbella East en su web.

Arcos y azulejos moriscos

Al entrar, descubrimos una galería adornada con arcos que recorre la piscina y nos guía hacia el salón que destaca por su doble altura de techo y sus azulejos originales. Desde aquí, se accede al comedor, con chimenea y grandes puertas acristaladas que conectan con un patio andaluz. La cocina sorprende por su diseño en palisandro y decorada con tallas artesanales de estilo granadino.

En sus dos plantas, destacan los detalles moriscos, la madera tallada y la piedra natural. En total, casi 700 metros cuadrados de superficie habitable con 9 habitaciones, 5 dormitorios y 9 baños. Cuenta además con una azotea con impresionantes vistas al Mediterráneo y a sus playas de ensueño. Y todo, rodeado de amplias terrazas y jardines, con zonas de relax.

Un lujo solo al alcance de pocos bolsillos.

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