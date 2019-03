Administración y empresas abogan por el turismo de compras para crecer

Agilizar la concesión de visados a los turistas procedentes de países como China, mejorar la conexión aérea con Asia y otros mercados emergentes o promocionar España como un destino que ofrece algo más que "sol y playa", son algunas de las iniciativas presentadas en la Summit Shopping, Tourims & Economy.



"Tenemos que abrir la riqueza del turismo a otros sectores de la economía, así como acabar con la bipolaridad y la estacionalidad en un sector tan importante para la creación de empleo en el país", ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría durante la inauguración del encuentro.



Sáenz de Santamaría ha recordado que el turismo de compras permite elevar los "retornos" al sector y ha abogado por promocionar España como algo más que destino de "sol y playa".



La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, se ha comprometido a dar "todas las facilidades que sean precisas" para situar Madrid como referente mundial del turismo de compras porque éste aporta "indudables ventajas, no depende del buen tiempo y tiene una influencia muy positiva en otros eslabones.



El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha afirmado que España no está sabiendo aprovechar "suficientemente" su potencial como destino de turismo de compras y ha abogado por agilizar la concesión de visados a este nuevo tipo de viajeros, así como porque el sector privado se adapte a sus gustos.



El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, ha destacado que España es uno de los principales destinos turísticos del mundo y rozará este año la cifra de 70 millones de llegadas de turistas extranjeros, lo que no se habría podido alcanzar sin el deseo político.