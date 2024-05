Anulado el despido de una trabajadora tras decirle a su jefa "vas a durar dos telediarios"

Devolverle su puesto de trabajo, abonarle las mensualidades perdidas e indemnizarla con 6.250 euros por daños morales. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia recoge en su sentencia la conversación que jefa y empleada mantuvieron en el verano de 2022.

La afectada grabó las palabras de su responsable, que fueron clave en el proceso. Ocurrió tal que así:

Trabajadora: ¿Puedo cambiar dos días de mis vacaciones por una boda?

Empresaria: Sí que tienes derecho, pero también sabes cómo hacen las empresas. Si empiezas a pedir derechos vas a durar dos telediarios.

Trabajadora: Es que estoy pidiendo algo que me corresponde y la empresa no te puede decir que no.

Empresaria: No te voy a decir que no, pero también sabes que te puedes encontrar con una sorpresa cualquier día.

Trabajadora: Ya pero también la empresa se puede encontrar con otra sorpresa.

Empresaria: pero sorpresas las empresas, a ver sorpresas si lo hacen todo dentro de lo legal, sorpresa no hay ninguna.

Trabajadora: Si estás haciendo todo dentro de lo legal, lo legal no es que una persona te pida sus derechos y extingas sus contrato o la eches. Eso no es legal.

Empresaria: No, no es legal, pero puedo alegar infinidad de cosas. No quiero que suene a amenaza, pero te estoy diciendo una realidad.

Despedida por bajo rendimiento

Dos días y algún telediario más después de esta conversación, la empresa la despidió por bajo rendimiento. El tribunal ha decidido declarar nulo el despido porque dice: "Queda probado que la empresa no la cesó por su bajo rendimiento, sino por la actitud de una trabajadora que solo reclamaba sus derechos, tal y como se comprueba en la conversación".

Ahora la empresa debe restituir a esta mujer en su puesto de trabajo de manera "inmediata", asegura, y "en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta la efectiva readmisión a razón de 45,30 euros/día".

A esto se suma, además, una indemnización de 6.250 euros por daños y perjuicios.

