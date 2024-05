Emilio, un joven desmotivado con el trabajo: "No me da para hacer planes de futuro, ni para formar una familia"

Los salarios han subido en los últimos meses, el Salario Mínimo Interprofesional se encuentra en 1.134 euros. Pero los sueldos no suben al mismo ritmo que los precios, la inflación 'ahoga' a los trabajadores, que siguen perdiendo poder adquisitivo.

En el último año, los sueldos han subido más de un 5 por ciento, hasta alcanzar los 1.900 euros de media -salario bruto-. Sin embargo, la inflación ha hecho que, al final, tengamos menos dinero en el bolsillo. Unos 600 euros menos al año. Además, el 57% de los trabajadores se sienten desmotivados en su puesto de trabajo, según Hays.

Emilio tiene 22 años. Trabaja como camarero y cobra 1.150 euros. Asegura que el dinero que recibe "ni le motiva ni le llega". "A mi no me da ni para tener planes de futuro, ni siquiera para formar una familia", cuenta a Antena 3 Noticias. Estudió Sociología, pero no encuentra trabajo de eso y mientras está en un bar.

Otro caso es el de María José, es contable y pasó bastante tiempo "desmotivada" con su trabajo y "por la falta de tiempo para hacer vida". "No me ha permitido disfrutar más de mis hijos, el tema de la conciliación...", asgura.

Aunque el talón de Aquiles para los trabajadores, es el dinero. En España seis de cada 10 empleados reconoce que un aumento salarial le devolvería la motivación que ha perdido en su puesto de trabajo.

"Si me pagaran más, claramente daría mucho más de mi y trabajaría bastante mejor", comenta un chico. "Te sientes valorado -con una subida de sueldo", añade una mujer. "Si me pagan lo mínimo, voy a hacer lo mínimo". Es el día a día de muchos trabajadores, que quieren recuperar la ilusión.

¿Cuántas horas trabajan los españoles?

Oficialmente, la jornada laboral es de 40 horas a la semana. Sin embargo, si se refiere a "trabajo efectivo", la cifra se reduce hasta las 37,6 horas, según los datos de Eurostat.

Un dato más: el año pasado se hicieron más de 24.000 horas extra en España. Y casi la mitad, el 40 % fueron horas sin remunerar.

El año 2023 registró en España la menor jornada promedia del siglo, con 31,3 horas y alcanzando un total de 8.635 millones de horas trabajadas, frente a las 32,2 horas de media en 2022, según la Unión Sindical Obrera (USO). Este promedio de horas semanales trabajadas es el más bajo de todo el siglo y supone una hora y media menos a la semana que cuando se dio el récord de ocupados, en 2007, con una media de 32,8 horas, recoge 'Europa press'.

