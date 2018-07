Ada Colau, sobre la huelga de taxistas: "Fomento tiene en su mano buscar una solución al conflicto"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, explica que en su ciudad han sido pioneros en "hacer cumplir la ley utilizando competencias en movilidad" porque han establecido "un reglamento que se ha aprobado en el área metropolitana para que la proporción que establece la ley, que dice que no puede haber más de una licencia VTC por cada 30 taxis fuera efectiva".

Colau considera que "el problema es que hace unos años hubo una liberalización, se colaron en el sistema miles de licencias y no puede ser que esas licencias operen de forma descontrolada sin cumplir con esa proporción".

Asegura que "ni la administración ni los taxistas niegan que exista un servicio que ha existido toda la vida" pero explica que "lo que se cuestiona es que haya intrusismo aprovechando una brecha legal y que haya miles de licencias que se han comprado baratísimas y que ahora se venden carísimas".

Por ello, Colau denuncia que esta situación se ha convertido en "competencia desleal" y especulación y por eso han llevado a cabo esta regulación.

Sobre las medidas cautelares tomadas por el TSJC al respecto de esta situación, la alcaldesa de Barcelona cree que "lo que hay que hacer es buscar una solución al conflicto que hoy está en manos de Fomento" porque la ley, insiste, "lo que dice es quién puede dar las licencias, algo que nosotros nunca hemos dicho porque es una competencia del estado, pero nosotros regulamos quién puede hacer que esos viajes empiecen y acaben en nuestra área metropolitana".

Preguntada si es incompatible la convivencia entre el taxi y los servicios VTC, Colau asegura que no porque "han convivido durante muchísimo tiempo y eso nunca ha sido un problema".

Lo que sí considera un problema es la llegada de "plataformas digitales globales que especulan y se aprovechan de una brecha legal para entregar licencias que no cumplen con las normas" y que "contratan a gente de manera precaria y se convierten en una competencia desleal y en un problema de movilidad".

Colau compara esta situación con la de los pisos de alquiler turísticos y las plataformas que los anuncian, de quienes dice "son auténticos especuladores profesionales que hacen millones de beneficios sin pagar impuestos donde están consiguiendo esos beneficios".

La solución, dice Colau, pasa por contar con quien ha estado haciendo el servicio público del taxi y que cualquier nueva regulación de este tipo incluya nuevas formas.

Por ello, espera que Fomento se comprometa a abordar las soluciones para garantizar la movilidad y que el sector del taxi "pueda hacer su trabajo con normalidad".

Respecto a los actos violentos que se han vivido en Barcelona durante los días de huelga, Colau los condena enérgicamente y los considera inaceptables.

Además insiste en que "no se pueden eternizar las protestas" porque se bloquea una ciudad entera y "hay que conciliar el derecho a la protesta con la seguridad y la movilidad".

"Pablo Casado está jugando con los miedos de las personas"

Preguntada por la opinión del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sobre la llegada de inmigrantes, que decía que "no se puede ser populistas" porque "no hay papeles para todos", Ada Colau cree que "es evidente que Casado está ensayando esas formas de nuevo populismo de nueva derecha que están reapareciendo en Europa y que son profundamente peligrosas".

Colau considera que sus declaraciones son populistas porque "está jugando con los miedos de las personas diciendo que no es sostenible el derecho de bienestar" y asegura que el estado de bienestar no está en peligro por la inmigración, si no por otras cosas porque "la inmigración que viene quiere trabajar y pagar impuestos, no quiere vivir de subsidios y en la ilegalidad".

Preguntada sobre cuál es la solución a la llegada masiva de inmigrantes a España, la alcaldesa de Barcelona señala que "si queremos que Europa sea un proyecto de futuro no hay que deshumanizar a la gente que huye de la desesperación y de la miseria" porque cuando "alguien se lanza al mar sabiendo que se arriesga a morir es porque huye de algo todavía más horrible".

Colau insiste en que "el proyecto europeo solo tendrá futuro si no se deshumaniza a las personas que huyen desesperadas" y cree que esta situación en las fronteras "se vive porque no hay una política adecuada de inmigración y acogida, que se podría hacer de forma ordenada por vías seguras y que hubiera una corresponsabilización de toda la Unión Europea para distribuir esas llegadas y que un solo país no tenga que asumir todos los costes".

Insiste en que "como territorio tenemos capacidad para acoger a esas personas" y culpa a la Unión Europea de esta situación.

Colau dice que hay un problema de "justicia patriarcal" tras la sentencia a Juana Rivas

Respecto a la sentencia dictada por un juez sobre Juana Rivas, condenada a cinco años de cárcel por huir con sus hijos, Ada Colau considera que "la Justicia tiene un problema y este no es un caso aislado porque hemos visto el caso de La Manada y muchos otros en los que hay una injusticia en el trato a las mujeres".

"Se castiga a la mujer y cuando hay que protegerla de la violencia machista siempre hay un problema para demostrarlo. En cambio, para penalizar a una mujer que se defiende de un hombre denunciado por maltratos, todo es cuestionar a la mujer", dice Colau, que considera que "hay un problema de justicia patriarcal y hasta que no lo resolvamos, el país entero tiene un problema".

La alcaldesa de Barcelona insiste en que "aunque Juana Rivas fuera culpable, la pena es desproporcionada" y subraya que la situación de maltrato no ha sido suficientemente investigada.