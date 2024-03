Yanguas y Garrido enloquecen tras ganar a Galán y Lebrón en Qatar: ¡tiraron las raquetas al aire!

Mike Yanguas y Javi Garrido se 'cargaron' a las primeras de cambio a Juan Lebrón y Ale Galán, recientes campeones del Riyadh Season P1 y actual pareja número 1 del mundo, en casi tres horas de puro pádel en los octavos del Qatar Major por (7-6, 6-7 y 4-6).

Una brutal batalla que cayó del lado de la pareja andaluz tras exactamente 2 horas y 57 minutos que terminaron en una espectacular y divertida celebración de los ganadores tras llevarse el punto de partido ante los referentes del pádel mundial.

Yanguas y Garrido no se creían la hazaña que acababan de conseguir y por eso, cuando el globo defensivo de sus rivales se fue contra el cristal no se les ocurrió otra cosa que lanzar sus raquetas al aire completamente fuera de sí.

El malagueño miraba riéndose a su entrenador y Garrido, por su parte, se puso a dar saltitos por la pista para después fundirse ambos en un emotivo abrazo junto a su entrenador, al que le dedicaron la victoria minutos después.

Uno de los mejores puntos del partido fue el que disputaron con bola de 4-5 para Lebrón y Galán en el tercer set, un intercambio de 45 segundos que se terminó llevando la pareja líder del circuito antes de caer eliminada un juego después.

Jugarán los cuartos ante Arroyo y Alonso

Los andaluces disputarán así los cuartos de final del torneo qatarí este miércoles a las 17 horas ante la pareja formada por Arroyo y Alonso. Los otros tres cruces de cuartos enfrentarán a Chingotto/González vs Stupaczuk/Di Nenno, Coello/Tapia vs Nieto/Sanz y Cardona/Ruíz vs Navarro/Gutiérrez.

Por otra parte, Lebrón y Galán abandonaran Qatar antes de lo deseado tras su título en el primer torneo de la temporada y desde ya prepararán su asalto a Acapulco, próximo destino del Premier Padel que se disputará del 18 al 24 de marzo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com