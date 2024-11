Trump se da un baño de masas en la UFC y Jon Jones imita su icónico baile

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su victoria electoral este sábado por la noche asistiendo a un evento de Ultimate Fighting Championship (UFC) junto a Elon Musk. El 45º y 47º presidente del país fue aclamado por el público del Madison Square Garden de Nueva York.

Trump llegó al octógono con la canción 'American Bad Ass', de Kid Rock, y saludó a la multitud al tiempo que recibía una ovación estruendosa. Entre los que se unieron a él se encontraban el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y Robert F. Kennedy Jr., un antivacunas al que el presidente planea nominar para secretario de Sanidad.

Trump, por supuesto, también iba acompañado por el presidente de UFC, su amigo Dana White. Después, Trump saludó al comentarista de UFC Joe Rogan, antes de finalmente sentarse junto al multimillonario Elon Musk, elegido por Trump para liderar un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Jon Jones vs. Stipe Miocic

Desde allí, al pie del octógono, presenciaron el evento principal del sábado en UFC 309, una batalla por el campeonato mundial de los pesos pesados entre Jon Jones y Stipe Miocic.

Jones, quien defendía su título, se hizo con la victoria al vencer por KO técnico a Mionic con una patada giratoria en el tercer asalto. Tras su triunfo, imitó el baile viral de Trump: movió sus puños cerrados hacia adelante y atrás y brevemente bailó al ritmo de 'YMCA' de Village People.

"¿Qué piensan de mi baile?"

Acabado el combate, Jones le ofreció su cinturón de campeón al presidente electo de Estados Unidos. "Quiero agradecerle enormemente al presidente Trump por estar aquí esta noche. ¿Qué piensan de mi versión del baile de Donald Trump? ¡Échenle un vistazo! Estoy orgulloso de ser un gran campeón estadounidense. ¡Estoy orgulloso de ser cristiano!", dijo después.

Vuelta triunfal al octógono

Era la primera pelea de Jones desde marzo de 2023 y el deportista de 37 años regresó con éxito al octágono después de someterse a una cirugía de pectoral.

Jones (28-1-0) presentó sus respetos a Miocic después de la pelea: "Es realmente bueno. Es realmente duro. Le di algunos golpes bastante decentes y siguió adelante".

Fue el último combate de la carrera de Miocic (20-5-0), pero Jones planea quedarse en el peso pesado: "He decidido que tal vez no me retiraré". El neoyorquino, considerado por muchos el más grande, hablará con el director ejecutivo de UFC, Dana White, y el director comercial Hunter Campbell. "Negociaremos. Si todo va bien, tal vez les demos a ustedes (los aficionados) lo que quieren ver".

