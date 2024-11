Dana White, presidente de la UFC, con Donald Trump en el escenario: "Esto es el karma"

Dana White, presidente de la UFC (Ultimate Fighting Championship), ha acompañado en Donald Trump sobre el escenario tras su victoria en las elecciones de Estados Unidos: "Esto es el karma, damas y caballeros. Nadie merece esto más que su familia. Esto es lo que pasa cuando la máquina te persigue. No pudimos detenerlo. Sigue adelante. Es el hombre más resistente que he conocido en mi vida. Esto es karma, damas y caballeros. Se lo merece", aseguró White, quien no dudó en tomar el micrófono en la fiesta del 47º presidente de Estados Unidos.

Dana White, CEO y presidente de la UFC, ha jugado un papel importante en la campaña de Donald Trump junto a otras figuras como Elon Musk o Joe Rogan. El empresario estadounidense, que quiere traer la MMA a España de la mano de Ilia Topuria, mantiene desde hace décadas una amistad con el republicano. Tanto es así que White ha acompañado a Trump esta noche en Palm Beach (Florida) durante un recuento electoral que ha estado menos reñido de lo que se preveía e incluso ha participado sobre el escenario en el discurso en el que el republicano se ha proclamado el presidente 47º de Estados Unidos.

Una fortuna de más de 500 millones

Nacido en Connecticut en 1969 (54 años) pero criado en Las Vegas, White creció en una familia desestructurada y no consiguió acabar sus estudios universitarios. Trabajó en la seguridad de varias discotecas y como botones en un hotel hasta que creó su propia empresa en 1992: Dana White Entrerprises. Dirigió las clases de aeróbic de tres gimnasios en el área de Las Vegas, y empezó a llevar a los combatientes de MMA Tito Ortiz y Chuck Liddell.

Mientras trabajaba como gerente, White se enteró de que Semaphore Entertainment Group, la compañía matriz de la UFC, estaba buscando un comprador para la UFC. White contactó entonces con su amigo de la infancia Lorenzo Fertitta, un ejecutivo de Station Casinos y ex-comisionado de la Comisión Atlética de Nevada. Un mes más tarde, Lorenzo y su hermano mayor, Frank, compraron la UFC con White como su presidente desde 2001.

El resto es historia: su fortuna se estima, según los datos de Celebrity Net Worth, en más de 500 millones de dólares y su sueldo anual como CEO de UFC es de 20 millones de dólares.

Su lado oscuro

Durante una fiesta de Nochevieja de 2022 en un club nocturno en Cabo San Lucas, México, White y su esposa Anne fueron grabados discutiendo y después teniendo un altercado físico, con Anne abofeteando a White y White respondiéndole con violencia. Ambos lo han admitido y se disculparon por el incidente, atribuyéndolo a la gran cantidad de alcohol que habían consumido. Más tarde el CEO de la UFC reconoció avergonzarse de su comportamiento y pidió disculpas públicamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com