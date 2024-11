La Antartic Ice Ultra, la ultramaratón más fría del mundo: ¡100 kilómetros a 25 grados bajo cero!

La Antártida fue el escenario de una ultramaratón sencillamente brutal, el Antarctic Ice Ultra. Un total de 100 kilómetros corriendo por el hielo a 25 grados bajo cero. Esta brutal ultramaratón se disputó en el Schirmacher Oasis, en la costa Princess Astrid Coast en la Tierra de la Reina Maud en la Antártida Oriental, entre la capa de hielo antártica y la plataforma de hielo Novolazarevskaya

Todos los participantes debieron desembolsar 19.500 dólares estadounidenses , lo que incluye la inscripción en la carrera y el vuelo entre Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y el 'Ultima Basecamp' en la Antártida. En ese elevado precio también se incluía el alojamiento y la comida.

"He corrido 34 kilómetros en seis horas y 50 minutos... No está mal, he llegado antes de lo previsto", indicaba Roberto Sembiante, corredor americano.

"He corrido 100 kilómetros en 23 horas y 22 minutos" señalaba Pau Johnston.

El chino Yusheng Ni, con más de 400 maratones a sus espaldas, fue el ganador de la prueba con un tiempo de diez horas y 40 minutos. Su tiempo se quedó lejos del récord de la prueba, establecido en 2015 por el irlandés Keith Whyte (9 horas 26 minutos 2 segundos).

