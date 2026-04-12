Tragedia en Montserrat: un escalador muere y otra montañera resulta herida

Un joven escalador de 30 años ha muerto en las últimas horas tras resultar gravemente herido el sábado por la caída de piedras mientras ascendía en el macizo de Montserrat, en Barcelona. La mujer que le acompañaba continúa ingresada en estado crítico.

El accidente se produjo poco después de las cuatro de la tarde en una zona de escalada cercana al aparcamiento de Can Jorba, en el entorno de Montserrat, un lugar frecuentado por aficionados a este deporte. Según han informado los servicios de emergencia, ambos escaladores quedaron inconscientes tras el impacto de las rocas.

La gravedad de la situación obligó a activar de inmediato un amplio dispositivo de rescate. Los Bombers de la Generalitat de Catalunya desplazaron dos helicópteros de su unidad aérea, junto con efectivos del grupo de actuaciones especiales y un médico del Sistema de Emergencias Médicas.

A su llegada, los equipos sanitarios encontraron a uno de los escaladores en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el mismo lugar del accidente. El segundo herido, una mujer, fue estabilizado en el terreno antes de ser evacuado.

Tras una compleja operación en una zona de difícil acceso, ambos fueron trasladados en helicópteros medicalizados a centros hospitalarios. El joven fue ingresado en el Hospital Vall d'Hebron, mientras que la mujer fue evacuada al Hospital de Bellvitge. Ambos llegaron en estado crítico.

A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, el joven no ha podido superar la gravedad de las lesiones sufridas y ha fallecido en las últimas horas en el hospital Vall d’Hebron, según han confirmado fuentes del centro sanitario. La mujer permanece ingresada en estado crítico, sin que por el momento haya trascendido evolución adicional sobre su estado de salud.

El suceso ha generado una profunda conmoción en el ámbito de la escalada y entre los habituales de Montserrat, una de las zonas más populares para la práctica de este deporte en España, que atrae cada año a numerosos escaladores por la singularidad de sus formaciones rocosas.

Este tipo de accidentes, aunque poco frecuentes, ponen de relieve los riesgos inherentes a la escalada, especialmente en entornos naturales donde factores como la inestabilidad de la roca pueden desencadenar situaciones imprevisibles. Las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones y evaluar las condiciones del terreno antes de iniciar cualquier ascenso.

La investigación sobre las circunstancias exactas del accidente continúa abierta, mientras los equipos de emergencia insisten en la necesidad de mantener la prudencia en actividades de montaña, incluso en zonas ampliamente conocidas y transitadas.

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