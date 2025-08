Dennis González hace historia en el Mundial de Singapur: primer hombre en subir al podio

Dennis González ha cambiado el curso de la historia de la natación artística. En el Mundial de natación celebrado en Singapur, el nadador español no solo ha conquistado cinco medallas (un oro, dos platas y dos bronces), sino que ha logrado un hito sin precedentes: convertirse en el primer hombre en subir al podio en la prueba por equipos, una disciplina tradicionalmente dominada por mujeres.

“Hemos hecho récord histórico de medallas (9 en total para el combinado español), he sido el primer hombre en subir a un podio en equipos. También los dúos, tanto el mixto como el femenino, primer oro que hemos ganado, Iris Tió también el oro… han sido tantas cosas que no acababa de pasar una cosa y pasaba otra, no asimilabas las cosas cuando iban pasando”, relataba a Atresmedia el nadador español, aún emocionado tras una competición que lo ha consagrado como referente global.

Un camino lleno de prejuicios

Pero el camino hasta lo más alto no ha sido fácil. Desde sus inicios, Dennis tuvo que enfrentarse a prejuicios y al aislamiento que conlleva ser el único hombre en un entorno mayoritariamente femenino. “Fue complicado al principio porque no estás acostumbrado a estar rodeado de chicas”, reconocía. A eso se sumaba la presión de las concentraciones y el peso de sentirse diferente.

“Se me hizo muy duro, tenía muchas ganas de irme de allí, quería dejarlo de hecho. Me planteé todo, hablé con las entrenadoras y les dije: yo me quiero ir, no quiero estar aquí, me quiero largar ahora mismo”, recuerda sobre las concentraciones en las que entrenaba alrededor de 10 horas diarias. Una época complicada para él, ya que al ser hombre tenía que estar solo en la habitación (sus compañeras compartían habitación), sin pasando la mayoría de tiempo solo.

"Algunos incluso decían que para un deporte que es femenino, que no haya hombres"

Lejos de rendirse, González canalizó la frustración en esfuerzo y compromiso. Demostró que el talento no tiene género y que los límites, muchas veces, están en la mentalidad, no en las reglas del deporte. “Había algunos comentarios incluso que decían que para un deporte que es femenino, que no haya hombres. Quieren que solo sea femenino y no, estamos buscando que todo el mundo pueda practicar lo que sea independientemente de lo que eres”, defiende con firmeza.

Con apenas 21 años, Dennis no solo ha roto récords, sino también estereotipos. Su irrupción en lo más alto de la natación artística no es solo una victoria personal, sino un paso más en la lucha por la igualdad en el deporte.

