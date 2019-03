Wimbledon impide participar a Marion Bartoli por su extrema delgadez

LA TENISTA FRANCESA HA PERDIDO 20 KILOS

Marion Bartoli, tenista francesa que fue ganadora de Wimbledon en 2013, no ha podido jugar en la edición de este año. La organización del torneo ha decidido impedir su participación "por su estado físico". La tenista ha declarado que "no sufre anorexia", sino que tiene "un virus tan raro que los expertos médicos no saben cual es".