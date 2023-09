VÍDEO: Djokovic se arranca a cantar con el público tras pasar a semifinales del US Open

Novak Djokovic, futuro número 1 del mundo, sigue avanzando sin problema en su camino hacia el 24º Grand Slam de su carrera. Este martes venció con comodidad a Taylor Fritz, 9º del mundo, por 6-1, 6-4 y 6-4 en un partido en el que el estadounidense dejó mucho que desear.

Récord histórico de semifinales en un 'grande'

Apenas tuvo que sudar el serbio para meterse en una nueva semifinal de un 'grande', la 47 de su carrera, para superar a Federer y ser el tenista con más apariciones en esta ronda. Estaba tan contento el balcánico que incluso se atrevió a cantar tras el partido.

Nole conecta bien con el público y podríamos decir que el del US Open es de los que más le quieren, fue esta afición la que le hizo llorar de emoción en aquella final de 2021 que perdió en tres sets ante Medvedev y en la que se el escapó la oportunidad de ponerse como el tenista con más Grand Slams de entonces.

Cantó una canción de los Beastie Boys

Se pueden decir muchas cosas de Novak pero lo que todos tenemos claro es que un tipo auténtico, natural y muy divertido. Este martes quiso dejarnos un momento único al arrancarse a cantar junto al público el tema '(You Gotta) Fight for Your Righ't (To Party)' de los Beastie Boys.

Una anécdota que hizo que la afición se despidiera de la Arthur Ashe con una sonrisa de oreja a oreja tras ver un partido en el que Djokovic fue infinitamente superior a su rival. A algunos incluso les recordó a lo que hizo Carlos Alcaraz días atrás... el murciano, con Sebastián Yatra en la grada, se puso a cantar 'Vagabundo', el nuevo tema del cantante colombiano. Están disfrutando el número 1 y 2 del mundo en el último 'grande' del año.

Uno de los Grand Slams más asequibles para Novak

El nivel del balcánico cada vez que salta a una pista de tenis es simplemente brillante, sin embargo, este cuadro del US Open está siendo más que benévolo para el de Belgrado. Los 5 rivales a los que se ha enfrentado y ha terminado con victoria son los siguientes: Muller, (N°84), Zapata (N°76), Djere (N°38), Gojo (N°105) y Fritz (N°9).

En semifinales se verá las caras contra Ben Shelton, nº47 de la ATP, y de tan solo 20 años. Serán las primeras semifinales para el estadounidense en un Grand Slam por lo que no lo tendrá fácil para hacerle un partido complicado a todo un experto en estas instancias de los torneos. Además, Nole tiene un balance de 30-0 contra norteamericanos.