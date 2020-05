Toni Nadal sale en defensa de su sobrino: "Pactan con Bildu y luego llaman facha a Rafa"

Toni Nadal ha salido en defensa de su sobrino Rafa Nadal por las críticas recibidas en las últimas horas tras sus palabras sobre la gestión de la crisis del coronavirus. "No entiendo que una persona que paga sus impuestos no pueda expresar su opinión, faltaría más, no lo concibo. Me parece lógico que todo el mundo tenga los mismos derechos y no que por llamarse Rafa Nadal no pueda opinar", ha dicho en la Ser.

Toni, tajante sobre las descalificaciones que ha sufrido Rafa en las redes: "Siempre hay gente dispuesta a decir cualquier barbaridad. La gente no sabe ni qué significa facha. Si la gente se cultivara un poco. Cada cual que opine lo que quiera. Después, oye, mejor si se leen algún libro y ven qué es un facha y qué no lo es. Es muy fácil poner adjetivos a la gente. Cuando te expresas hay que tener algún conocimiento de las cosas. A cualquier ciudadano le gusta comentar lo que pasa en su país, faltaría más".

Sorprendido de que llamen 'facha' a Nadal por su opinión sobre la gestión del coronavirus: "Es curioso que esta gente que normalmente denomina facha a los demás, es curioso que pacten con Bildu, no deja de ser extraño. ¿Aquellos que estaban en connivencia con los de ETA no lo son? Cada cual que opine lo que quiera y haga lo que quiera, pero creo que lo normal es que cualquier ciudadano pueda opinar y dentro de la corrección estarás de acuerdo o no".

Nadal opinó en una entrevista con Abc que en la situación actual por la pandemia de coronavirus "se ha radicalizado la sociedad" y habló del plano político de la crisis: "Me da igual quién está en el poder y quién no. Estamos en una situación crítica y lo más importante ha sido salvar vidas, ojalá se hubiese podido salvar más y se puedan evitar todas las muertes que quedan, que esperemos que sean las mínimas. Eso es lo primordial, lo demás tiene poca importancia, el acierto o el error de un partido político debería quedar en un quinto plano. Pero estamos en un mundo en el que, por hache o por be, se ha radicalizado a la sociedad y en los mismos partidos hay una tensión acumulada muy grande y cualquier comentario se politiza o se toma de una lado o de otro".

El tenista balear cree que de esta situación nos tendrían que sacar "los mejores": "Estamos en una situación tan complicada que necesitamos a los mejores para salir de ella. Ojalá que los que nos tengan que sacar de esta sean los mejores. Quizá no es popular lo que digo, pero lo ideal es que hubiera un grupo de personas que no tuviera ningún tinte político. Da igual si es derecha, izquierda o centro, me da igual. Que sean personas preparadas, cada una en su ámbito, y que no pensaran en unas elecciones o en de qué manera tengo que vender lo que estoy haciendo. Entiendo que es imposible, confiemos que se hagan las cosas de la mejor manera porque llegarán situaciones muy críticas".

"Hacer frente a la adversidad"

Asimismo, el director de la Rafa Nadal Academy de Manacor (Mallorca), ha destacado de su sobrino, al que entrenó durante 27 años, que aparte de "ser muy bueno", durante su carrera ha sabido "hacer frente a la adversidad" para llegar al éxito y saber mantenerlo.

El entrenador mallorquín dijo que "nunca hizo nada especial" trabajando con su sobrino, al que siempre le decía que al jugar tenía que tener claras tres cosas: "Golpea lo más fuerte que puedas, tira la pelota dónde no esté el rival y que sea dentro de la pista".

"Esa es la idea general, pero después le decía que siempre golpeara la pelota cada vez lo mejor que pudiera. Eso te obliga a colocarte bien, estar atento y tener un buen ánimo", apuntó el tío de Nadal.

Toni Nadal reconoció que "a muchos chicos la tecnología les ha hecho que pierdan la capacidad de sufrimiento para llegar lejos en el deporte" y admitió que uno de los problemas que se encuentra con los jugadores actuales es el de la frustración, un aspecto que intenta "trabajar con normalidad".