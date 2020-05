Rafa Nadal, sobre la desescalada del coronavirus: "Se habla de nueva normalidad y yo quiero la antigua"

Más información Djokovic se salta la Fase 0 de la desescalada por coronavirus con un polémico entrenamiento en Marbella

Rafa Nadal sigue sus entrenamientos durante la Fase 0 de la desescalada del coronavirus, si bien seguimos sin saber cuándo volverá el tenis. Tras poner en marcha, junto a Pau Gasol, una campaña de Cruz Roja para recaudar 11 millones de euros, el tenista español asegura que asegura que no quiere la nueva normalidad: "Quiero la normalidad de antes", dice en una entrevista a ABC.

Rafa asegura que no se ha replanteado mucho su vida durante el confinamiento por el coronavirus: "Yo confío en recuperar la normalidad. Se habla de nueva normalidad y yo quiero una antigua normalidad, la de antes. Quiero recuperar mi vida, quiero que la gente se pueda abrazar, quiero que la gente se pueda ir feliz a trabajar, que la gente se pueda reunir sin miedo. Confío en que eso volverá a ser así, no quiero un mundo muy cambiado".

Nadal ya ha vuelto a los entrenamientos en la Fase 0 de la desescalada del coronavirus: "He entrenado en casa de un amigo, en una casa de campo en la que tiene una pista de tenis, con Carlos Moyá. Y bien, no he entrenado en la academia porque todavía hoy no sé si puedo ir a entrenar ahí. Y para evitar cualquier tipo de confusión, trabajo en la pista de un amigo que por suerte me la ha dejado".

"Han dicho tantas cosas..."

Sobre la confusión en el regreso de los deportistas tras la pandemia: "Son tantas cosas que es muy complicado llegar a tenerlo claro. Es un cúmulo de circunstancias y de explicaciones... Han dicho tantas cosas que al final se dicen pocas con claridad. Es una situación muy incierta para todos, esta es la realidad. Incluso para la gente que pone las normas. En parte es normal que se vayan corrigiendo continuamente [...]. El domingo ni siquiera tenía claro si podía volver a entrenar el lunes".

Nadal opina que en la situación actual por la pandemia de coronavirus "se ha radicalizado la sociedad" y habla del plano político de la crisis: "Me da igual quién está en el poder y quién no. Estamos en una situación crítica y lo más importante ha sido salvar vidas, ojalá se hubiese podido salvar más y se puedan evitar todas las muertes que quedan, que esperemos que sean las mínimas. Eso es lo primordial, lo demás tiene poca importancia, el acierto o el error de un partido político debería quedar en un quinto plano. Pero estamos en un mundo en el que, por hache o por be, se ha radicalizado a la sociedad y en los mismos partidos hay una tensión acumulada muy grande y cualquier comentario se politiza o se toma de una lado o de otro".

El balear cree que se debería descentralizar la toma de decisiones también respecto al deporte: "Se ha tratado a todo el mundo del deporte por igual y ahí sí que quiero hablar. Y quiero decir que es un error como lo es tratar a todas las Comunidades por igual. Por ejemplo, Baleares sabe cómo estamos en Manacor, sabe cómo está cualquier pueblo... Desde Madrid se hace mucho más difícil controlar estas cosas y, a mi modo de ver, sí se le tiene que dar más poder de decisión a las Comunidades que controlan mejor su propio territorio. Pues en el deporte, un poco lo mismo".

Cree que de esta situación nos tendrían que sacar "los mejores": "Estamos en una situación tan complicada que necesitamos a los mejores para salir de ella. Ojalá que los que nos tengan que sacar de esta sean los mejores. Quizá no es popular lo que digo, pero lo ideal es que hubiera un grupo de personas que no tuviera ningún tinte político. Da igual si es derecha, izquierda o centro, me da igual. Que sean personas preparadas, cada una en su ámbito, y que no pensaran en unas elecciones o en de qué manera tengo que vender lo que estoy haciendo. Entiendo que es imposible, confiemos que se hagan las cosas de la mejor manera porque llegarán situaciones muy críticas".