Barcelona - Getafe: Horario, alineaciones y dónde ver en directo el partido de LaLiga EA Sports
El Barça recibe a un Getafe renovado que suma tres victorias en cuatro partidos. Los de Flick, sin Lamine Yamal por tercer encuentro consecutivo.
El Barça recibe al Getafe, una de las grandes revelaciones de este inicio de temporada y que suma, al igual que los culés, tres victorias en cuatro partidos (cayó ante el Valencia en Mestalla). Es más, solo existe un punto de diferencia entre azulgranas y azulones (10 puntos a 9).
Solo un punto de diferencia en la tabla
Los de Flick se dejaron dos puntos ante el Rayo hace tres semanas y desde entonces se descolgaron de la primera posición que ahora mismo ostenta un Real Madrid imbatido y con pleno de victorias. Eso sí, desde entonces, el Barça pasó por encima del Valencia en el polémico primer partido en el Johan Cruyff y sumó una victoria importante ante el Newcastle en St. James' Park tras un doblete de Rashford.
Sin Lamine Yamal por tercer partido consecutivo, el conjunto catalán aspira a seguir la estela del Madrid, que de momento no ha pinchado y solo cuenta sus partidos por victorias. Además de Lamine, Balde, Ter Stegen y Gavi serán bajas hoy para recibir al Geta, los cuales no tienen ausencias significativas.
Alineaciones probables del Barça-Getafe
Estas son las posibles alineaciones para el partido de hoy:
- Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Rashford y Lewandowski.
- Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Liso y Borja Mayoral.
Barça-Getafe, en directo
El partido de Liga de la jornada 5 entre Barça y Getafe se disputará este domingo 21 de septiembre a las 21:00 horas en el estadio Johan Cruyff, y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión, la previa, los onces oficiales y la última hora.
