Barcelona - Getafe: Horario, alineaciones y dónde ver en directo el partido de LaLiga EA Sports

El Barça recibe al Getafe, una de las grandes revelaciones de este inicio de temporada y que suma, al igual que los culés, tres victorias en cuatro partidos (cayó ante el Valencia en Mestalla). Es más, solo existe un punto de diferencia entre azulgranas y azulones (10 puntos a 9).

Solo un punto de diferencia en la tabla

Los de Flick se dejaron dos puntos ante el Rayo hace tres semanas y desde entonces se descolgaron de la primera posición que ahora mismo ostenta un Real Madrid imbatido y con pleno de victorias. Eso sí, desde entonces, el Barça pasó por encima del Valencia en el polémico primer partido en el Johan Cruyff y sumó una victoria importante ante el Newcastle en St. James' Park tras un doblete de Rashford.

Sin Lamine Yamal por tercer partido consecutivo, el conjunto catalán aspira a seguir la estela del Madrid, que de momento no ha pinchado y solo cuenta sus partidos por victorias. Además de Lamine, Balde, Ter Stegen y Gavi serán bajas hoy para recibir al Geta, los cuales no tienen ausencias significativas.

Alineaciones probables del Barça-Getafe

Estas son las posibles alineaciones para el partido de hoy:

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Rashford y Lewandowski.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Liso y Borja Mayoral.

Barça-Getafe, en directo

El partido de Liga de la jornada 5 entre Barça y Getafe se disputará este domingo 21 de septiembre a las 21:00 horas en el estadio Johan Cruyff, y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión, la previa, los onces oficiales y la última hora.

