Jannik Sinner, sobre los Djokovic - Alcaraz: "En este momento, es la mejor rivalidad que tenemos en el tenis"

Jannik Sinner ofreció este miércoles una lección magistral de tenis en la Rod Laver Arena para despachar en tres sets (6-3, 6-2, 6-1) y menos de dos hora de juego al australiano Alex de Miñaur. Una paliza total con la que el jugador italiano se mete en las semifinales del Open de Australia, donde le espera el estadounidense Ben Shelton. El italiano, que está a dos triunfos de defender su corona en el 'major' oceánico, fue entrevistado por Jim Courier tras el duelo y el extenista preguntó al número 1 del mundo si había visto el duelo entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

El italiano admitió que sí, que lo vio, dejando una curioso reflexión sobre lo que supone la rivalidad entre el español y el serbio para el mundo del tenis.

"Lo vi hasta el final. Fue un partido increíble. Es difícil ver estos enfrentamientos en cuartos de final porque deberían jugarse en las semifinales o en la final. Todos queremos este tipo de rivalidades. Obviamente, la de Carlos y Novak es en este momento la mejor rivalidad que tenemos en el tenis. Hubo intercambios increíbles y es lo que realmente necesitamos este deporte. Vienen jugadores jóvenes, veremos si surgen nuevas rivalidades", opinó Jannik Sinner.

Respecto a su nivel ante Alex de Miñaur, el italiano admitió que tuvo grandes sensaciones sobre la Rod Laver Arena.

"Lo he sentido todo en la pista y cuando rompes rápido, todo es más fácil. Nos conocemos mucho y tratamos de entender nuestro juego. Este tipo de partido pueden ir rápido o cambiar de repente, así que estoy muy contento con mi actuación

También explicó que pudo recuperarse de los problemas físicos que sufrió ante Holger Rune en los octavos de final.

"Cuando eres joven te recuperas más rápido. He podido descansar bien, relajarme y tratar de estar listo. Tengo un equipo con mucha experiencia que me ayuda mucho. No llevo mucho jugando al tenis, así que les necesito y estoy feliz con ellos. La idea era cuidarme y dormir mucho", aseguró el italiano.

Por último, el de San Cándido no quiso dar un pronóstico para la otra semifinal entre Djokovic y Zverev: "No soy bueno con eso".

