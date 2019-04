Serena Williams no competirá en lo que resta de año

La número uno en la clasificación de la WTA, Serena Williams, confirmó que no participará en el Open de China que la próxima semana se disputa en Pekín, ni en las finales de la WTA a finales de octubre en Singapur, alegando que necesita tiempo para recuperarse de una temporada plagada de lesiones.

"No es un secreto que he jugado lesionada casi todo el año. Cuando no era mi codo, era mi rodilla o, en cierto partido en Flushing, mi corazón", señaló la pequeña de las Williams, quien dio a entender que esas retiradas suponen que ya no competirá en el circuito de la WTA en lo que queda de año.

Sharapova tampoco competirá

"Es una decisión difícil, pero hecha a conciencia por amor al deporte. Planeo regresar a los entrenamientos y participar en torneos de exhibición a finales de este año", subrayó la tenista estadounidense. Ganadora de 69 torneos desde 1999, entre ellos 21 del Grand Slam, Serena ha ganado el de Pekín en dos ocasiones (2004 y 2013) y pese a sus lesiones de este año la temporada ha sido una de las mejores de su carrera, con 53 victorias y sólo tres derrotas, lo que le asegura terminar 2015 en el primer puesto del ránking.

Su retirada se une a la de la rusa Maria Sharapova, quien ayer anunció que no estaría tampoco en Pekín después de su abrupta retirada esta semana del torneo de Wuhan, también en China, donde la número tres mundial se marchó de la pista aquejada de una lesión en su antebrazo izquierdo. La número dos del mundo (la rumana Simona Halep) y la cuatro (la checa Petra Kvitova) sí estarán en principio en Pekín, además de las españolas Carla Suárez y Garbiñe Muguruza.