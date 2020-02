Serena Williams: "Las mujeres no podemos discutir con los árbitros; los hombres pueden escupirles"

Serena Williams ha vuelto a mostrarse muy crítica con las diferencias que, para la tenista norteamericana, existen entre hombres y mujeres en el mundo del tenis. En esta ocasión, Williams ha sido muy rotunda al confesar que no cree que hombres y mujeres tenistas tengan las mismas condiciones a la hora de tratar con los jueces de silla.

"Creo que el tenis ha recorrido un camino muy, muy largo, pero a las mujeres no se nos permite discutir con los árbitros o corremos el riesgo de que nos quiten los juegos, y los hombres pueden escupirles y no pasa nada", confesaba la número nueve del mundo en una entrevista para el Huffington Post.

Ya en el Abierto de Estados Unidos de 2018, Serena mantuvo una dura discusión con el juez de silla Carlos Ramos. Este la amonestó por recibir instrucciones de su equipo, algo que se conoce como 'coaching', y que no está permitido en el reglamento. Williams protestó la sanción, y Ramos acabó penalizándola con un punto.

No es la primera ocasión en la que Serena Williams denuncia algún hecho que considera que es discriminatorio para las mujeres en el tenis. La tenista americana ya confesó en una ocasión su desagrado con respecto a la diferencia salarias existente entre mujeres y hombres en el tenis. "No merezco cobrar menos porque tengo pechos y ellos no", confesó la deportista.