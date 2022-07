Roger Federer se queda sin puntos y desaparece del ranking ATP por primera vez desde 1997

El tenista suizo Roger Federer se ha quedado sin puntos en el ranking ATP, que ha sido actualizado este lunes. No aparece en las listas por primera vez desde el 21 de septiembre de 1997. Federer lleva exactamente un año sin competir.

El suizo tendrá que empezar desde cero cuando vuelva a la competición oficial del 24 al 30 de noviembre en el Open 500 de Basilea, su localidad natal. Los últimos puntos que consiguió fueron en los cuartos de final de Wimbledon 2021, cuando perdió en la antepenúltima ronda ante Hubert Hurkacz. Posteriormente se operó por tercera vez de la rodilla derecha y no ha vuelto hasta entonces. Roger Federer ha ganado Wimbledon hasta en ocho ocasiones.

Antes de su regreso oficial, Roger Federer estará en la Laver Cup (Londres), competición que dio sus primeros pasos en 2017. Tendrá lugar del 23 al 25 de septiembre en el O2 de Londres y, tanto Roger como Nadal han anunciado ya que volverán a formar un histórico dobles.

El helvético cumplirá 41 años el próximo 8 de agosto. Roger estuvo hace dos semanas en la fiesta del 100 aniversario de la pista central del All England Club, en donde aseguró que quiere jugar, por lo menos una vez más, en el prestigioso torneo británico.

Federer se estrenó como número uno mundial el 2 de febrero de 2004. Estuvo un total de 310 semanas en la posición. El helvético perdió la condición de top-10 el curso pasado y comenzó 2022 en la plaza decimosexta.

Y es que el torneo de Wimbledon ha tenido una peculiaridad importante este año: no ha repartido puntos. El torneo inglés ha decidido no dejar competir a los tenistas rusos y bielorrusos, lo que provocó que la ATP decidiera no contar con el tercer Grand Slam del año para el ranking.

Misma situación para Williams y Djokovic

Por su parte, la tenista estadounidense Serena Williams vive una situación similar a la de Federer. Sin ranking individual en el circuito WTA, el regreso lo tuvo el pasado 21 de junio en Eastbourne (Ons Jabeur) disputando un torneo de dobles. Consiguió batir en su debut a la española Sara Sorribes y a la checa Marie Bouzkova.

Pero uno de los grandes damnificados ha sido Novak Djokovic. El tenista serbio ganó el año pasado en el All-England Club y ha repetido este año título. Ha perdido 2.000 puntos pese a haberse llevado de nuevo el torneo.

Por otro lado, perdió el número 1 del mundo el mes pasado, llevándoselo Daniil Medvedev. También fue superado por Alexander Zverev. Este lunes ha sufrido una gran caída sin los puntos del torneo inglés, pasando al séptimo puesto del ranking, su peor clasificación desde agosto de 2018. Además, Novak no jugó el Abierto de Australia por su decisión de no vacunarse y perdió en los cuarto de final de Roland Garros.