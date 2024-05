Rafa Nadal y Roland Garros 2024: el increíble dato que desvela la grandeza del balear en el circuito

Algún año tenía que pasar y ha sido 2024, concretamente la próxima edición de Roland Garros (26 de mayo al 9 de junio), la primera de los últimos 20 años a la que llegarán Rafa Nadal y Novak Djokovic sin haber ganado un título previo, al menos uno de ellos.

El español, hasta ahora, siempre lo hizo y Novak acudió a París con el contador a cero en 2005, 2006, 2017 y 2018. En la edición de 2005 debutaron el español y el serbio en el Grand Slam francés, título que se llevó el tenista balear (que también ganó Montecarlo y Roma semanas antes), desde entonces al menos uno de ellos siempre ha llegado al torneo galo habiendo ganado un torneo previo (Open de Australia, Masters de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Dubái, Roma, Madrid...). Sin embargo, ha sido en 2024 cuando esa racha de 20 años ha llegado a su fin (en 2004 Nadal no jugó Roland Garros, al igual que Novak, que todavía no había aterrizado en el circuito).

Nadal siempre jugó Roland Garros ganando un título previo

Por la parte del mallorquín el dato es simplemente espectacular, y es que Rafa Nadal siempre ha jugado Roland Garros habiendo ganado algún título en los meses anteriores. En 2023 no disputó el torneo y de ahí hay que irse hasta 2004, el último año en el que tampoco jugó en París pese a haber empezado ya su carrera profesional. Su andadura en la capital francesa comenzó en 2005 sumando su primera Copa de Mosqueteros (ganó antes en Montecarlo y en Roma) y desde entonces siempre pisó la tierra gala sabiéndose campeón de un torneo en las semanas o meses anteriores. La racha termina en 2024, donde ha disputado cuatro eventos (Brisbane, Barcelona, Madrid y Roma), con 7 victorias y 4 derrotas como balance. Su mejor resultado son unos cuartos de final en el torneo oceánico a principios de año (cayó ante Jordan Thompson).

Por ejemplo, en el caso del balcánico, hay que remontarse a 2018, cuando se presentó al segundo major de la temporada sin haberse embolsado ningún torneo previo y tras una temporada lesionado que le hizo caer por sorpresa ante el italiano Cecchinato en los cuartos de final. Tampoco lo consiguió en 2005, 2006 ni 2017.

Muchas dudas en ambos

Mucho tiene que ver en esto lo sucedido en las últimas horas en el Masters de Roma. Rafa Nadal perdió en segunda ronda ante Hurkazc y Novak Djokovic hizo lo propio en tercera ante el chileno Tabilo... Y es que el Foro Itálico ha sido uno de esos torneos en los que el dominio del español y del serbio ha sido simplemente aplastante en la última década, no hay más que acudir a la hemeroteca para ver que 16 de las últimas 19 ediciones tienen el sello de Rafa o de Novak. Nadal ganó en 10 ocasiones y Djokovic en otras 6, solo dejaron al resto las de 2016 (Murray), 2017 (Zverev) y 2023 (Medevdev), sin contar la de este año, que posiblemente tendrá un nuevo campeón aunque Alexander Zverev y Daniil Medvedev siguen en el cuadro.

Se acerca Roland Garros 2024 (26 de mayo al 9 de junio) con su rey y uno de sus príncipes en la cuerda floja. Nadal todavía no ha confirmado su presencia al 100%, pero parece que este año no se perderá la cita más importante de su carrera: "Estoy más cerca de ir y darlo todo", dijo tras caer con rotundidad ante Hubert. Con Djokovic no hay dudas, sí estará para defender la corona de 2023.

