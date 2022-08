Rafa Nadal - Rinky Hijikata: Horario y dónde ver el partido del US Open

Rafa Nadal debuta este miércoles en el último Grand Slam del año, el US Open, y lo hace contra el tenista australiano Rinky Hijikata que ocupa el puesto 198 del mundo en el ranking ATP. Lo hace también en un torneo en el que no estará Novak Djokovic por no estar vacunado contra el coronavirus.

Nadal lleva toda la semana entrenando en el complejo de Flushing Medows donde intentará alzar de nuevo el torneo que lo acredite como campeón en Nueva York. De los 3 Grand Slam disputados hasta la fecha, el balear ha ganado 2: el Abierto de Australia y Roland Garros.

En Wimbledon, Nadal llegó hasta las semifinales, pero no llegó a disputar el partido contra Kyrgios por una lesión abdominal que le ha mantenido apartado de las pistas hasta el Masters 1000 de Cincinnati, donde se despidió prematuramente en su debut.

Sin embargo, el objetivo de Nadal siempre ha sido llegar en las mejores condiciones posibles. En este US Open Nadal podría enfrentarse a Carlos Alcaraz como rival potencial en semifinales y en su camino a la final.

Horario y dónde ver el debut de Rafa Nadal en el US Open

Rafa Nadal debuta en el US Open el miércoles 31 de agosto a partir de la 1 de la madrugada, hora española en la pista centra del US Open. Podrás seguir el partido a través de la web de Antena 3 Noticias donde encontrarás la última hora y la crónica del partido.