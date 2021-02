Rafa Nadal renuncia al torneo de Rotterdam para recuperarse de la espalda

Rafa Nadal ha decidido renunciar al torneo de Rotterdam, de categoría ATP 500, por las molestias en su espalda, que comenzaron en Adelaida y se incrementaron durante el Open de Australia, donde fue eliminado por Stefanos Tsitsipas.

"Con mucha tristeza tengo que renunciar a Rotterdam. Como la mayoría de aficionados ya saben, sufrí algunos problemas de espalda en Australia que comenzaron en Adelaida y continuaron en Melbourne. Encontramos una solución temporal que me permitió jugar sin dolores en la segunda semana del torneo. Una vez que regresé a España, visité a mi médico y junto con mi equipo me aconsejaron no jugar la semana que viene", aseguró Nadal en sus redes sociales.

El ganador de 20 Grand Slam explicó que tenía "muchas ganas de volver a Rotterdam y a los Países Bajos".

"Hace tiempo que no juego allí y este era el año perfecto por mi calendario. Espero volver y jugar allí pronto. Le deseo lo mejor para el torneo, que siempre es un evento de primera clase", indicó Nadal.