Rafa Nadal: "No sé con qué yo me encontraré en Madrid"

El español Rafael Nadal, quinto cabeza de serie, aseguró que no sabe con qué versión de sí mismo se encontrará en el torneo de tenis de Madrid, adonde llega tras sus éxitos recientes en Montecarlo y en Barcelona. En su comparecencia ante los medios de comunicación, el jugador de Manacor destacó que su buen rendimiento en las últimas semanas le llevó a la victoria en Montecarlo y Barcelona, donde compitió y ganó a algunos de los mejores del circuito, pero advirtió: "No sé con qué yo me voy a encontrar en Madrid. Estoy trabajando bien y espero estar bien preparado".

Preguntado por su rivalidad con el serbio Novak Djokovic, Rafa Nadal subrayó que "a día de hoy" él sigue su camino y el primer favorito el suyo. "Yo hago lo posible para estar al mejor nivel y estoy feliz con el nivel de estas tres últimas semanas en las que he competido. Llevo tres torneos muy positivos. Si me enfrento a Djokovic sería en la final, pero hasta ahí mis problemas son muchos otros", indicó. El mallorquín, quinto en el ránking mundial, asumió que en 2011 su problema sí fue Djokovic, pero no la pasada temporada. "No he estado compitiendo por títulos en finales importantes en 2015", afirmó.

Cuatro veces campeón del Mutua Madrid Open, la última en 2014, Rafa Nadal se mostró preocupado únicamente por su "día a día". "Me preocupa mi entrenamiento. Después me preocupará mi partido del martes. Intento hacer lo posible para competir bien cada día. Si es así, quizás podré estar en las rondas finales", argumentó. El español recordó asimismo que el torneo de Madrid se le da "bien históricamente". "Hay altura, pero no soy un jugador al que le vaya especialmente mal. Me siento más seguro a nivel del mar pero la altura normalmente se me da bien", sentenció.

"El deporte debería ser y parecer limpio"

El tenista español Rafael Nadal aseguró este domingo que cree en la limpieza del deporte y de sus rivales pero reclamó una mayor transparencia y la publicación de los resultados de los controles antidopaje para evitar especulaciones. "Mi filosofía es clara: creo en el deporte. Creo que mis rivales están limpios. Creo que el deporte está limpio y creo en nuestro programa antidopaje. Pero el deporte debería ser y parecer limpio", comentó durante una rueda de prensa celebrada en la Caja Mágica.

El jugador de Manacor, ganador de 69 títulos individuales a lo largo de su carrera, pidió que los resultados de los controles sean publicados una vez conocidos. "Sería mucho mejor para la transparencia del deporte decir que Rafa Nadal está pasando un control antidopaje y que los resultados estarán disponibles dentro de dos semanas. Cuando tengas el resultado, publicas el resultado. El control antidopaje es negativo. Eso es todo", apuntó.

Nadal consideró que eso sería lo más fácil para el mundo del deporte y para los periodistas. "No tendríais que pensar sino simplemente escribir. Para la gente también, porque no necesitan crear una opinión. Ya tiene la prueba", remarcó. Tras presentar una querella contra la exministra francesa de Deportes Roselyne Bachelot, quien insinuó un positivo del tenista español, Nadal dijo que tiene "plena confianza" en la justicia. El quinto favorito en Madrid explicó asimismo que su denuncia responde a un tema de "imagen". "La gente no es libre para decir cualquier cosa estúpida en cualquier momento y sin conocimiento de las cosas", sentenció.