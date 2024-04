Rafa Nadal: "Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista"

Rafa Nadal ha comparecido en la rueda de prensa previa a su debut en el Mutua Madrid Open ante Darwin Blanch y ha confirmado que mañana jugará, pese a que sus sensaciones esta semana "no han sido perfectas", porque es Madrid, un torneo donde "hay muchas cosas que se mezclan a nivel emocional".

"Es difícil decir qué es lo idóneo o lo no idóneo. Lo idóneo sería poder jugar y no tener mucha limitación y que pase lo que pase. Si pudiera jugar con poca limitación, aunque perdiera mañana, para mí sería positivo. Las sensaciones de la semana no han sido perfectas, con mi mentalidad quizás no saldría a jugar mañana pero lo que pasa es que es Madrid. Hay muchas cosas que se mezclan a nivel emocional y me llevan a tomar la decisión de salir a jugar por motivos totalmente personales", ha admitido Rafa Nadal.

"Esto no quiere decir que renuncie a nada en las siguientes semanas, no sé lo que que puede suceder. Sin tratar de confundir a nadie, no sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas... Voy a hacer las cosas que tenga que hacer para poder intentar jugar París. Y si se puede se puede y si no se puede, no se puede. No voy a jugar París como estoy hoy. Si hoy fuera París, mañana no salgo a la pista. Esta es la realidad", ha reconocido el ganador de 22 grand slam.

"No creo que pueda jugar al 100% pero bueno, pero es importante poder jugar por última vez en Madrid, para mí significa mucho jugar en esta pista donde he vivido momentos muy bonitos", añadió el manacorí.

Nadal agradece el apoyo incondicional de Madrid

Rafa Nadal explicó que siempre ha notado el apoyo incondicional del público de Madrid, tanto jugando en el Mutua Madrid Open como en sus partidos de Copa Davis.

"En la vida las cosas a veces no son blancas o negras, es difícil según qué tipo de momentos, de decisiones. La gente, y es normal, ha pasado tantas veces que he tenido lesiones importantes y he vuelto que la gente mantiene la esperanza de que todo se solucione y siga todo hacia adelante. Yo siempre he sido una persona positiva pero llega un momento que es lo que hay. Homenajes o no, soy una persona tranquila, no soy una persona muy dada a grandes cosas. Las cosas naturales, con tranquilidad y cada lugar decidirá lo que tenga que hacer como ellos lo sientan. Que hagan lo que crean que se tiene que hacer. Yo voy a salir, jugar, divertirme, jugar en un lugar donde el cariño recibido es inigualable y después, si quieren hacer algo lo harán. No tienen que demostrarme nada, me han demostrado suficiente durante toda mi carrera", apuntó Nadal.

Sobre su rival de mañana, el estadounidense Darwin Blanch, tenista de 16 años y que solo ha disputado un partido ATP, Nadal indicó que espera "estar lo suficientemente competitivo para poder pelear mañana".

"Es una diferencia de edad muy grande, espero un jugador joven con mucho potencial, yo espero salir ahí y hacer lo que tengo que hacer que es lo primero disfrutar, intentar hacerlo de la mejor manera posible, veremos cómo estoy, es un poco incógnita. Espero estar lo suficientemente competitivo para poder pelear mañana", asumió Nadal con humildad.

"Estoy aquí para darme una oportunidad y estar listo si ese cambio sucede"

Por último, Nadal dejó un rayo de esperanza en una rueda de prensa en la que se mostró muy realista sobre su nivel actual.

"El objetivo es terminar el torneo vivo, en términos físicos. Madrid me lo ha dado todo, así que veremos. En deporte las cosas pueden cambiar muy rápido. Si no estoy ahí para intentar que cambie, el cambio no sucederá. Pero estoy aquí dándome una oportunidad, a ver si encuentro mejores sensaciones y tengo que estar preparado. Si estoy en casa, no pasa. Si no pierdo la esperanza, si sigo ahí, nada me dice que la situación no vaya a cambiar en unas semanas. Estoy aquí para darme una oportunidad y estar listo si ese cambio sucede", concluyó Nadal.

