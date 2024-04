Toni Nadal: "En 2013 Rafael no quería incorporarse a jugar y terminó como número 1 del mundo"

Rafa Nadaldebutará este jueves en el Mutua Madrid Open, penúltimo torneo antes de la disputa de Roland Garros, ante el estadounidense Darwin Blanch. El balear, que regresó al circuito en el Conde de Godó tras su participación en Brisbane el pasado mes de enero, encara la parte central de la gira de tierra batida y todo el mundo del tenis se pregunta hasta dónde será capaz de llegar el ganador de 14 Roland Garros. Sus sensaciones en su debut en Barcelona ante Cobolli fueron buenas, pero el partido ante Álex de Miñaur demostraron que aún está lejos de su mejor nivel, en especial, porque su estado físico y la respuesta de su cuerpo son dos incógnitas que se deben resolver.

Toni Nadal, su tío y exentrenador, es una de las personas que mejor conocen al manacorí y ha explicado que se debe confiar en Rafa, aunque admite que "es muy difícil" que su sobrino pueda ganar su 15ª Copa de los Mosqueteros.

"¿Puede ganar Roland Garros? Evidentemente. Tenemos que conseguir que Alcaraz, Djokovic, Sinner se lesionen. Sé que es muy difícil y Rafael lleva un año casi sin jugar. Cuando fue a Barcelona creo que llevaba 700 días sin jugar en pista de tierra, que todavía le añade una dificultad más. Pero falta un mes. Si él consigue que físicamente el cuerpo responda, necesita hacer unos cuantos partidos y una cosa que es fundamental: que el cuadro de Roland Garros sea asequible los primeros días", explicó Toni Nadal en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER.

"Yo soy su tío y lo veo más como me acostumbró después de lesiones, a estar siempre con más fuerza. Soy consciente de que el reto es realmente complicado. El ritmo de jugadores como Sinner o Alcaraz... Son difíciles de batir. Rafael en su interior tiene una pequeña esperanza y la quiere apurar hasta el final. Como todavía falta un mes, creo que es posible. Sé que es difícil, pero es posible. Sé y entiendo que Rafael tiene que ir con cuidado porque él sabe que las opciones en Roland son pequeñas, pero ahora mismo las tiene. Lo que no puede tener es un traspiés físico de aquí a junio", insistió Toni Nadal.

"Vamos a darle un voto de confianza otra vez"

El exentrenador de Rafa Nadal se remitió al último Open de Australia ganado por su sobrino para ser optimistas de cara a los próximos torneos.

"Cuando Rafael jugó el último Open de Australia yo hablé con él. Me llamó a casa, llevaba dos partidos o tres, creo yo. Cuando colgué les dije a mis hijos: 'es imposible que gane a ninguno bueno... no tiene ninguna opción.' Estas fueron mis palabras a mis tres hijos y a mi mujer. No llegaba a ninguna bola. La realidad es que a partir de cuartos de final las cosas cambiaron. En la final tuvo la posibilidad de ganar. Evidentemente han pasado dos años, pero es más difícil. Pero vamos a darle un voto de confianza otra vez", explicó Toni Nadal.

Y es que el tío de Rafa Nadal sabe que en el mundo del deporte todo cambia muy rápido, como ocurrió en 2013 con el tenista balear.

"Voy a contar una anécdota. En el 2013 Rafael no quería incorporarse a jugar. Después de tener la lesión del 2012. Yo le dije a Carlos Costa, su mánager: 'Firma el contrato con Viña del Mar y yo asumo el tema. Vamos y que pase lo que pase'. No se podía ni agachar porque tenía problemas de rodilla. El primer torneo fue un desastre, no corría ni nada pero tuvo match ball en la final que perdió. Después fuimos a Sao Paulo y ganó. Después fue Acapulco y le metió una paliza a David Ferrer en la final. Terminó número 1 del mundo en 2013. De no querer empezar la gira a terminar como número 1 del mundo. El deporte te cambia todo muy rápido", recuerda Toni Nadal.

Por último, Toni Nadal habló sobre el momento en el que su sobrino decidirá retirarse de forma definitiva.

"Su cuerpo tiene que estar bien y él se tiene que ver con opciones de victoria. Él no se va a ir a Roland Garros o Wimbledon a jugar una primera ronda. Creo que sería manchar un poco su historia. Si él cree que tiene alguna opción de victoria, creo que es algo que quiere apurar", concluyó Toni Nadal.

