Paula Badosa pierde ante Jéssica Bouzas en su estreno en el Mutua Madrid Open

Paula Badosa cayó en su debut en el Mutua Madrid Open ante la gallega Jéssica Bouzas Maneiro en tres sets (2-6, 6-3 y 6-3) y dos horas de partido. La tenista que alcanzó el número 2 de la WTA en 2022 está muy lejos de su mejor nivel por culpa de una lesión crónica de espalda que le persigue y que ha convertido su día a día en un infierno. Quedó demostrado este miércoles en su esperado debut en la Caja Mágica, donde Badosa jugó de forma irregular, alternando momentos inspirados con desconexiones totales.

Una buena muestra fue el primer set. Se adelantó Bouzas con un tempranero break para colocarse 2-0, pero Paula Badosa reaccionó de forma fulminante ganando seis juegos consecutivos y llevándose el primer set (2-6).

A esa gran reacción le siguió una desconexión total, en parte explicada por sus problemas físicos y falta de ritmo. Jéssica Bouzas quebró el servicio de Badoza nada más arrancar el segundo set y, a diferencia de la primera manga, ya no cedió la ventaja. La gallega se adjudicó el segundo set (6-3) y puso rumbo a la victoria.

Peleó Badosa en el tercer y definitivo set, pero una vez más su irregular juego le costó el partido ante una Bouzas que firmó una de las victorias más importantes de su corta carrera. A sus 21 años, la tenista gallega accede a la segunda ronda del Mutua Madrid Open en su primera participación en un WTA 1000, donde le espera la letona Jelena Ostapenko, la novena favorita del cuadro femenino.

Los problemas de espalda que han sacado a Badosa del top-100 de la WTA

En la previa de su estreno en Madrid, la exnúmero 2 del mundo confirmaba los problemas de espalda que han mermado su tenis hasta sacarla de los 100 primeros puestos de la WTA, actualmente es la número 101.

"He estado sufriendo mucho con esta lesión, una lesión crónica de espalda complicada. Obviamente estoy haciendo todo lo que está en mi mano, trabajando con mi equipo todos los días. ¿Dolor cero? Es muy difícil. Pero si me permite entrar en la pista y competir, ya he ganado y si tengo que hacerme los tratamientos que sea, lo haré para seguir alargando mi carrera lo máximo posible", reconocía Badosa 24 horas antes de su debut en la Caja Mágica.

La española llegó a desvelar, en una entrevista a la WTA, que los médicos le dijeron en Indian Wells "que sería muy complicado" que pudiera continuar con su carrera como tenista.

"Se me pone la piel de gallina... en Indian Wells los médicos me dijeron que iba a ser muy complicado continuar mi carrera. Y yo pensé: 'vale, necesito una solución, algo'. Así que probamos estas inyecciones de cortisona y me dijeron que estas eran las únicas opciones que podían darme. Me dijeron: 'tal vez tendrás que seguir haciendo eso si quieres jugar unos años más'. Todavía tengo 26 años, así que para mí eso fue muy duro y tener que manejar lo especialmente difícil que es jugar menos y jugar menos torneos y todo esto, para mí que amo competir fueron muy malas noticias", desvelaba Paula Badosa.

