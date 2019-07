El tenista español no pudo conseguir la victoria frente al considerado como el mejor tenista de la historia en hierba, en las semifinales de Wimbledon y, de esta forma, no podrá optar al que sería su tercer título en el All England Club.

"He perdido otra oportunidad de estar en la final de Wimbledon, por tanto no puedo estar ni muy orgulloso, ni muy satisfecho", declaró el de manacor tras la segunda de las semifinales disputadas en el día de ayer. "No he jugado lo suficiente bien", continuaba un Nadal, al que le queda el consuelo de irse defendiendo los puntos que obtuvo el año pasado, al caer en esa misma ronda ante el serbio Novak Djokovic en cinco sets.

Tras un torneo, caracterizado por la solidez, el poder y la calidad del número 2 del mundo en el ranking ATP, Nadal sentenció que "no se puede considerar un mal torneo". Por ello, el tenista de manacor, aseguró que se levantaría "más bien pronto que tarde" de esta derrota.

"Ni ganar es tan bonito ni perder es tan traumático. Esto es el deporte, hoy no ha tocado ganar y me voy a casa sabiendo que he hecho un esfuerzo para darme la oportunidad de ganar otro título. Son semifinales y no es un mal resultado. Me recuperaré más bien pronto que tarde", aseguró.

Además, el balear reconoció que Federer fue mejor que él: "No he jugado lo suficientemente bien para ganar. Le felicito porque ha sido mejor que yo hoy. Federer siempre hace las cosas más difíciles de manera más fácil. Se mueve mejor que nadie y pone presión al rival todo el tiempo", afirmó.

Por su parte, Roger Federer, tras lograr su duodécima final de Wimbledon y la número 31 en un Gran Slam, aseguró que fue "capaz de poner en práctica" su plan de juego, jugar agresivo. "Gané un montón de puntos importantes en el tercer y cuarto set. Hubo intercambios brutales en momentos clave, que cayeron de mi lado. Creo que esos marcaron la diferencia hoy", añadió.

Roger Federer se enfrentará en el día de mañana al mejor tenista del momento, Novak Djokovic, con posibilidades en el caso de victoria, de superar a Rafa Nadal en el ranking ATP, saliendo en el segundo puesto de Londres.

En una final, sin aparentes favoritos, Roger Federer asegura sentirse como en la escuela, "ante un examen, el trabajo hay que traerlo hecho de antes. El día del examen no tienes que leer demasiados libros, el trabajo hay que traerlo hecho de antes".

De la misma forma, el tenista serbio con la lección bien aprendida, aseguró saber lo que espera de su contrincante: "He jugado aquí con Roger algunas finales épicas así que sé lo que esperar". Djokovic dijo en rueda de prensa que saldrá a la pista a luchar y a "darlo todo".