Rafa Nadal, sobre las elecciones del 28A: "Hay que hacer las cosas con cabeza"

El tenista español Rafa Nadal ha comentado que ya ha votado por correo de cara a las elecciones generales de este domingo, pese a un "mecanismo bastante complicado" para quien, como él, no suele estar en casa y ha asegurado que son comicios "importantes" tras los que habrá que hacer las cosas "con cabeza" pensando en el futuro de España.

"Interesado estoy, como cualquier ciudadano español, he seguido los debates y la actualidad. Hay expectación para ver lo que ocurre, son unas elecciones importantes para nuestro país, es un momento importante y hay que hacer las cosas con cabeza para ver lo que conviene para el futuro", manifestó en rueda de prensa tras su partido en el Barcelona Open Banc Sabadell.

El mallorquín, que se ha clasificado para jugar en la sesión sabatina la semifinal del torneo, en el que busca su duodécimo título, tiene expectación por saber qué ocurre a partir del 28-A, y ha explicado que gracias a su novia, María Perelló, que hizo las gestiones, pudieron votar esta semana desde Barcelona.

"Ya he votado, entiendo la dificultad para tener la seguridad del voto pero es un mecanismo bastante complicado para los que no sabemos muy bien dónde vamos a estar. Tuve la suerte de que me enviaron las papeletas desde Manacor a Correos aquí en Barcelona y pude ir a recogerlas el martes y pude votar", explicó el tenista.