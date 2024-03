Rafa Nadal ya conoce su primer rival en Indian Wells: todo lo que debes saber del sorteo del cuadro

El torneo de Indian Wells, primer Másters 1.000 de la temporada, ha dado a conocer esta madrugada sus cuadros oficiales tanto en el circuito masculino (ATP) como en el femenino. Además, será la primera vez desde 2019 que Nadal y Djokovic coinciden en el desierto californiano y la primera desde París Bercy 2022 que se reúnen en el mismo torneo Rafa, Novak y Carlitos Alcaraz.

Nadal debutará ante Milos Raonic

Un sorteo que ha deparado grandes enfrentamientos en primera ronda, como el que veremos entre Rafa Nadal y Milos Raonic, el balear debutará ante el gigante canadiense en el que podría ser el último torneo en pista dura del 22 veces ganador de Grand Slam.

Debido a su bajo ranking (652º), Rafa ha accedido al torneo gracias al ranking protegido (9), algo que no le exime de disputar la primera ronda al no ser uno de los 32 cabezas de serie, por esta razón comenzará el torneo antes que los grandes favoritos. Debutará ante el sacador de 33 años y 224 del mundo, que vive una situación similar a la de Rafa con las lesiones, apenas ha jugado cinco partidos en 2024 por los cuatro del español si contamos la exhibición de Las Vegas. Será un primer duelo complicado teniendo en cuenta el saque que atesora Milos, uno de los mejores del siglo, pero el nacido en Montenegro no destaca por ser un gran restador y tampoco debería ser rival de Nadal en el intercambio de rallys, si es que hay... No obstante, la verdadera piedra de toque sería la que se encontrará Rafa en segunda ronda...

Posible cuadro de Nadal en Indian Wells

En el caso de que el español venciera en primera ronda estos podrían ser sus rivales proyectados en el resto del torneo:

2R: Holger Rune

3R: Musetti/Shapovalov

4R: Fritz

CF: Medvedev/Dimitrov

SF: Djokovic/Hurkacz

F: Alcaraz/Sinner/Zverev

El tres veces campeón tendrá complicado avanzar más allá de segunda ronda ya que Holger Rune (7º del mundo) sería su siguiente rival en el caso de que Rafa derrote a Raonic.

Los caminos de Djokovic y Alcaraz

Por otra parte, también conocemos ya el camino de los dos primeros jugadores del ranking ATP, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, que irán como es normal por diferentes partes del cuadro. Ambos estarán exentos de jugar la primera ronda, así ha quedado el posible cuadro para el serbio y el español...

En el caso de Novak Djokovic:

1R: Exento

2R: Vukic o un jugador de la qualy

3R: Etcheverry

4R: Humbert/Paul

CF: Hurkacz/Ruud

SF: Medvedev/Dimitrov/Rune

F: Alcaraz/Sinner/Zverev

En el caso de Carlos Alcaraz:

1R: Exento

2R: Van Assche/Arnaldi

3R: Auger-Aliassime

4R: Khachanov/Jarry

CF: Zverev/De Miñaur

SF: Sinner/Shelton

F: Djokovic/Medevdev/Hurkacz

Alcaraz y Djokovic solo se enfrentarían en la final

Alcaraz y Djokovic solo podrían cruzarse en una hipotética final y hay que tener en cuenta que este cuadro está configurado según los rivales de mayor entidad y ranking que ambos podrían encontrarse en las respectivas rondas.

Resto de españoles

En cuanto al resto de tenistas españoles que disputarán el cuadro principal estos serán sus enfrentamientos: Jaume Munar - Michelsen, Bernabé Zapata - Fabio Fognini, Carballés Baena - Cobolli y Davidovich contra el vencedor del Fils-Borges. En el cuadro femenino Paula Badosa debutará ante Krueger, Bucsa ante Dolehide y Sorribes ante Bouzkova. Masarova y Párrizas, por su parte, están a un partido de colarse en el cuadro principal.

