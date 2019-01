Rafa Nadal, tras su brillante victoria ante Berdych: "Los dos primeros sets no son normales"

El español Rafael Nadal aseguró que el resultado de los dos primeros sets en su partido de octavos de final ante el checo Tomas Berdych, los cuales fueron de 6-0 y 6-1, "no son normales" por la calidad de su rival y que lo acontecido en el tercero, el cual se resolvió en el 'tie-break', fue más lógico.

"Él ha tenido un porcentaje de saque muy pobre en los dos primeros sets, uno no tiene que engañarse. Con sus segundos servicios yo me iba sintiendo cómodo, con posición adelantada, y he intentado dominar el punto a partir del resto", desveló el balear, quien igualó su actuación de la edición pasada donde cayó frente al croata Marin Cilic.

Nadal valoró su reacción después de superar una pelota de set cuando el marcador era 6-5 favorable al checo en la tercera manga y garantizó que "las sensaciones volvieron a ser buenas", después de sellar una gran actuación en su anterior partido ante el australiano Alex De Miñaur.

"La realidad es que estoy en cuartos del Abierto de Australia después de pasar la lesión que tuve y eso es una gran noticia. Hubiera firmado llegar a esta ronda jugando mal antes de empezar el torneo", comentó el tenista, quien incidió en que se encontró "muy bien" sobre la pista.

El tenista de Manacor comentó que la razón de que el último parcial estuviera más parejo que los dos primeros podría haber sido consecuencia de que no aprovechó sus oportunidades al resto del mismo modo que lo hizo en los anteriores parciales.

"Con la primera pelota de 'break' me he jugado una derecha en la que quizá no he tenido la tranquilidad, mientras que en la segunda oportunidad que he tenido el me ha respondido con una gran volea", recordó Nadal, quien cumple en esta edición diez años desde que consiguió su única corona en Melbourne Park.

El ex número uno se enfrentará en los cuartos de final al estadounidense Frances Tiafoe, quien venció al búlgaro Grigor Dimitrov, y comentó al respecto que será un partido duro porque "es un jugador muy rápido y que varía mucho con su derecha".