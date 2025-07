Álex Medina, rider de MTB en 'Mountain of Hell': "No hay que tenerle miedo, pero sí respeto"

La 'Mountain of Hell' es una de las carreras más locas en el mundo del mountain bike. Comienza a 3200 metros de altura, en un glaciar en los Alpes, desde allí más de 1200 riders buscan alcanzar la gloria. El comienzo es sobre la nieve y el hielo, una superficie que dificulta bastante a los pilotos tener el control de sus bicicletas. Continúa por un recorrido de 25 kilómetros plagado de cuestas, trazados imposibles y dónde se llegan a superar los 100 km/h.

Álex Medina ha sido uno de los españoles que ha puesto a prueba sus habilidades en esta carrera. Ya la corrió en 2023 y supuso una gran experiencia en su vida, por lo que este 2025 no ha querido perdérselo. "A nosotros nos gusta este sufrimiento, porque terminas la bajada y te puedes sentir muy realizado, lo he podido completar" así piensa Álex y la mayoría de participantes en la montaña del infierno. No es para menos, pasan por todo tipo de senderos, (nieve, piedras, rocas o tierra) además de tener una de las salidas más difíciles de esta modalidad. Bicicletas en el suelo, sonido de la bocina y a correr hasta subirse en la bicicleta para comenzar a pedalear

"No hay que tenerle miedo pero hay que tenerle respeto, si no le tienes respeto es cuando la bici te va a tirar al suelo", recalca Álex, porque una de las sensaciones que te puede generar estas imágenes es el miedo a tener una caída, pero eso es algo con lo que conviven y saben que puede ocurrir. Por eso es importante tener siempre respeto al recorrido y hacer las cosas con cabeza.

"Si tu cabeza sigue centrada en lo que te ha salvado o en que casi te puedes caer, al final te hace perder la concentración", algo que Álex Medina lleva a rajatabla. Durante el recorrido tiene que ir muy al límite, curvas o saltos, y esto puede terminar en una caída. Caer o estar a punto de hacerlo no tiene que cambiar tu forma de pilotar, porque en el momento que dudas es cuando puede que se vuelva a repetir.

Al límite física y mentalmente

Esta prueba es muy exigente tanto física como mentalmente. En el apartado físico no solo sufren las piernas, el mayor dolor llega en los brazos que tienen que mantener la tensión para no terminar en el suelo, hay muchos momentos de la carrera en el que hay que gestionar los esfuerzos de los brazos. Y en el apartado mental, siempre hay que mantener la concentración, pensar que puedes dar más y visualizar el objetivo.

"Las dos cosas están como unidas, de que el físico te empieza a llevar al límite y te lleva también al límite mentalmente", explica Álex Medina. No hay un apartado más importante que otro, para Álex, todo va en sintonía.

