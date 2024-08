Un "descontrolado" Alcaraz destroza la raqueta en su duelo contra Monfils: "Ha sido el peor partido de mi carrera"

Carlos Alcaraz dice adiós al ATP Masters 1.000 de Cincinnati tras caer frente al francés Gael Monfils este viernes [4-6, 6-7(5) y 6-4].

El jueves la lluvia obligó a cancelar el duelo entre ambos tenistas en pleno 'tie break', teniendo retomar la disputa este viernes justo donde la dejaron, cuando Alcaraz lideraba 6-4, 6-6(1/3). Un día después, las condiciones meteorológicas permitieron la continuación de los dieciseisavos de la competición, en los que ha sido eliminado el número 3 del mundo.

El galo comenzó con ventaja el 'tie break' de la segunda manga y forzó el tercero. Alcaraz tuvo algunos breaks que avivaron el encuentro, pero Monfils sentenció el encuentro tras dos horas y 30 minutos. Tiempo en el que el murciano se desesperó, llegando al punto de romper su raqueta a golpes contra el suelo, debido a la frustración de no aprovechar ninguna de las cuatro bolas de rotura que tuvo.

"El peor partido de su carrera"

En la rueda de prensa posterior al partido, explicó su "descontrolada" reacción: "A veces sentí que quería romper la raqueta. Nunca me había pasado antes porque podía controlarme en esas situaciones y podía ir mejor en los partidos o en la situación que he estado sintiendo antes, pero hoy no me pude controlar porque sentía que no estaba jugando ningún tipo de tenis. Creo que muchos jugadores, durante sus carreras y en ciertos momentos, no pueden controlarse. Y, para mí, fue uno de esos momentos".

"Hoy no me pude controlar porque sentía que no estaba jugando ningún tipo de tenis"

'Carlitos' explicó que "el encuentro fue muy duro" para él. "Siento que fue el peor partido que he jugado en toda mi carrera", afirmó. Además, el murciano admitió que sobre la pista central de Cincinnati sintió "que estaba jugando otro deporte" debido a su rapidez.

"Vine aquí pensando que me iba a sentir bien e iba a jugar bien al tenis, porque estoy acostumbrado a esta pista, sé como jugar en esta pista, pero sentí en una superficie totalmente distinta, en un deporte totalmente distinto", admitió el español, recalcando que "las bolas eran más rápidas en la pista central, botaban más, mucho más que en las otras pistas".

Pensando en el futuro

A pesar su frustración, el murciano ya piensa en su siguiente cita deportiva. Alcaraz participará en una exhibición benéfica con más leyendas del tenis el próximo 21 de agosto en "Stars of the Open".

La pareja de dobles de Carlos Alcaraz y Andre Agassi se verán las caras con Djokovic y John McEnroe el próximo 21 de agosto en "Stars of the Open". La semana siguiente, el lunes 26 de agosto en Nueva York, comenzará el Abierto de Estados Unidos.

En esta dirección, la directora de torneo confirmó la "emoción" del español por jugar: "Puedo contar que tanto Carlos como Novak dijeron inmediatamente sí cuando les pregunté si querrían jugar en este evento. Están emocionados por la oportunidad de compartir el Arthur Ashe Stadium con Agassi y Johnny Mack".

