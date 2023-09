Piqué y Wawrinka se enzarzan en redes sociales por la Copa Davis: "Me haces reír"

Primer día de la fase de grupos de la Copa Davis 2023 y ya tenemos el primer pique, y curiosamente no se ha dado en la pista de tenis. El suizo Stanislas Wawrinka, que jugó y perdió su partido individual este martes ante el francés Humbert, lanzó un recado previamente a Gerard Piqué y a la ITF tras el vacío que había en la pista en la que iba a disputarse su partido.

Wawrinka: "Gracias Piqué..."

"¡Gracias Gerard Piqué e ITF. Francia vs Suiza en Manchester!", dice el mensaje del tres veces campeón de Grand Slam mostrando un vídeo de un estadio prácticamente vacío, se podía incluso hacer un cálculo aproximado a ojo que no superaría los 300 espectadores.

Varias horas después llegó la respuesta de Gerard Piqué en el mismo tuit del suizo: "Asistencia el año pasado a la fase de grupos. Puedes compararlo tú mismo Wawrinka. Ya no lo organizamos nosotros. Pregúntale a ITF", dijo el exdefensa catalán adjuntando una captura de pantalla de la cuenta de 'X' de la Copa Davis haciendo referencia a los aficionados que se acercaron a presenciar la fase de grupos en septiembre de 2022 (más de 110.000).

Pese a todo, la cosa no se quedó ahí, Wawrinka volvió a la carga tras perder su encuentro ante Ugo Humbert: "¡Después de un mal día en la cancha, esto al menos me hizo reír! Sería genial entender que si fue un éxito el año pasado, por qué el acuerdo de 25 años terminó después de 5...", a lo que Piqué replicó por segunda y última vez: "Aún no lo sabemos… a ver qué dice el juez. Buena suerte el resto de la semana".

La ITF rompió el acuerdo con la Davis

Gerard Piqué y su empresa Kosmos se lanzaron a la aventura de reformar la Copa Davis de tenis en el año 2018, dónde se llegó a un acuerdo con la ITF (Federación Internacional de Tenis) de 25 años de duración que terminó quedándose en cinco.

Se cambió el formato pero ni mucho menos funcionó: las gradas seguían vacías, los grandes jugadores no solían acudir a las eliminatorias y la idea, simplemente, no cuajó. Por esa razón, el formato en este 2023 sigue siendo el anterior ya que es esta temporada cuando se dará por finalizado el acuerdo.

Kosmos denunció a la ITF

La empresa presentó en enero de este año una demanda millonaria contra la Federación Internacional de Tenis ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) por la terminación "injustificada" del contrato que se firmó para 25 años y que la ITF rompió a los 5.