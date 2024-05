Novak Djokovic aparece con un casco de ciclista tras el botellazo en la cabeza

Genio y figura. Novak Djokovic ha aparecido este sábado por las instalaciones del Foro Itálico con un casco de ciclista y bromeando después de que anoche se llevará un botellazo fortuito por parte de un aficionado al que se le cayó una cantimplora de su mochila cuando buscaba el autógrafo del tenista serbio.

"Esta vez vengo preparado", publicó el número 1 del mundo en sus redes sociales con un divertido vídeo de su llegada a las instalaciones del Foro Itálico. Tras su triunfo ante Moutet, el seis veces ganador en Roma (2008, 2011, 2014, 2015, 2020 y 2022) se medirá este domingo al chileno Alejandro Taiblo, actual número 32 de la ATP.

Djokovic sufrió este viernes, tras ganar su primer partido en la presente edición del Masters 1.000 de Roma, un golpe fortuito con una cantimplora de un aficionado que le golpeó en la nuca, provocándole una pequeña herida superficial sin mayores consecuencias.

"Novak Djokovic, al salir de la pista central al final de su partido, fue golpeado accidentalmente en la cabeza por una botella de agua mientras firmaba autógrafos a los espectadores. Se sometió a la medicación adecuada y ya abandonó el Foro Itálico para regresar a su hotel; su estado no es motivo de preocupación", comunico minutos después del incidente la organización del Masters de Roma.

Derrota de Nadal y adiós amargo a Roma

Este mismo sábado Rafa Nadal cayó derrotado ante el polaco Hubert Hurkacz en dos sets (6-1 y 6-3), un duro correctivo para el balear a dos semanas de Roland Garros y que deja más dudas sobre cómo responderá el ganador de 22 grand slam en París, el major que ha ganado en 14 ocasiones.

"La decisión no está clara en mi mente hoy. Pero si tuviera que decir algo diría que estoy más cerca de ir y darlo todo. Físicamente tengo problemas, pero no los suficientes como para no ir, de momento, al torneo más importante de mi carrera. Si me encuentro bien, estaré allí para pelear por lo que he peleado estos 20 años. Hay dos caminos, pensar que no estoy preparado por lo que he hecho hoy en pista, que es comprensible y aceptable. Y el otro es que faltan dos semanas y podemos cambiarlo. Aunque sea un momento difícil, es un día frustrante, me siento más cerca de intentarlo, aunque ahora mismo estoy tocadillo", reconocía Nadal.

