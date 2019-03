Nadal: "Murray ha jugado mejor que yo los puntos importantes"

Rafael Nadal consideró que a pesar de que sus sensaciones fueron buenas su actuación no fue "suficiente" para derrotar de nuevo al número 2 del mundo, el británico Andy Murray, y que a él le faltó "hacer más rodillo", con su 'drive' en las semifinales del Masters 1.000 de Madrid. "El primer set ha sido justo, y él ha sido mejor que yo. En el segundo ha sido una historia diferente, con muchas oportunidades por mi parte", explicó Nadal en su disección del encuentro.

"He jugado agresivo y para ganar, pero él ha sacado muy bien. En general ha sido un poquito mejor que yo. Hay que felicitarle por la victoria porque ha jugado mejor que yo los puntos importantes. He hecho otra semana positiva, otras semifinales en un Masters 1.000 demostrando una regularidad alta", dijo Nadal en plan positivo.

"Mentalmente creo que he estado bien, peleando, buscando soluciones, pero no ha sido suficiente. He sido capaz de pelear y de buscar, pero luego me ha faltado un poquito apretar un poco mas con mi 'drive'. Eso marca la diferencia. La sensación es buena, pero necesito hacer más rodillo con el 'drive", admitió el de Manacor que no se sintió hundido por esta derrota, la segunda en Madrid consecutiva contra Murray.

"Estoy en línea positiva. Espero seguir así y con la ilusión de seguir adelante. Él ha marcado la diferencia con el saque, y aquí en Madrid se nota más que en otros lugares. Ha conseguido puntos gratis y otros con la bola muy cómoda. No creo que haya jugado a mi mejor nivel pero tampoco mal, ha sido un nivel medio pero no lo suficiente para ganar a Murray", reiteró Nadal.

Rafa mantiene el pensamiento positivo tras caer en Madrid: "Me faltan dos torneos de tierra y he logrado más puntos que en la temporada de tierra de 2015. La sensación de juego es bastante superior, hay que intentar subir el nivel. Estoy el dos en la Race y podía haber ganado".