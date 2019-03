Nadal sobre Djokovic: "Es evidente que si estoy en la final prefiero a otro"

Rafael Nadal declaró, tras ganar su primer partido en Madrid ante el ruso Andrey Kuznetsov, que "evidentemente" prefiere enfrentarse a otro en la final que no sea el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, porque lo que quiere es "ganar el máximo de partidos posibles y torneos". "A mí me gustaría ganar el máximo de partidos posibles", dijo Nadal, "no soy de esas personas que cuentan mentiras, soy honesto con lo que digo. Si Djokovc llega a la final y yo estoy, gran noticia", comentó.

"Pero si te enfrentas al mejor del mundo tus opciones de ganar la final son menos. Si me toca jugar contra él, encantado", admitió. "Es evidente que prefiero enfrentarme a otro y no a Djokovic, porque lo que quiero es ganar el máximo de puntos posibles y tener el máximo de opciones de ganar los torneos. Si estoy en una final daré el máximo como hice en la de Indian Wells y siempre que juego contra él.

En el pasado, Djkovic no ha sido mi problema, han sido otras cosas y otros jugadores", comentó Nadal. "El día estaba mas seco y la pelota más viva y difícil para controlar, pero las condiciones eran las perfectas para jugar", dijo Rafa, convencido de que había hecho un buen partido, en parte por su buen saque. "Saqué bien tanto en Montecarlo como en Barcelona. Aquí la altitud ayuda más y en este torneo es bastante decisivo. Si sacas mal se te van parte de las opciones. Ojalá pueda continuar así", matizó.

"Si no están ellos es que hay otros mejor preparados, esa es la realidad", dijo sobre el abandono del suizo Roger Federer y las derrotas del austríaco Dominic Thiem y el belga David Goffin, que iban por su lado del cuadro. "De momento estoy en tercera ronda, hago mi camino y soy consciente de que Pouille viene de jugar la final en Bucarest y Querrey saca muy bien y esta es mi preocupación a día de hoy", comentó sobre su próximo rival.

Nadal negó que se sienta un modelo a seguir. "Cuando esto sucede uno pierde la naturalidad y se siente arrogante", dijo. "Uno no puede vivir pensando en esto. Uno sabe que es un personaje público y que debe tener el comportamiento adecuado por uno mismo y por los niños que nos siguen", añadió.